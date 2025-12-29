Βίντεο: Η στιγμή που Ουκρανοί στρατιώτες καταρρίπτουν drones με τα όπλα τους

Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί κοντά  έχει καταγραφεί κοντά στο μικρό χωριό Kostiantynivka του Ντονέτσκ, κοντά στο μέτωπο του πολέμου. 

Τις στιγμές που Ουκρανοί στρατιώτες πυροβολούν κατά μικρών ρωσικών drones έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός του Κιέβου.

Το βίντεο έχει καταγραφεί κοντά στο μικρό χωριό Kostiantynivka του Ντονέτσκ, κοντά στο μέτωπο του πολέμου.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει δαπανηρές αλλά σταθερές επιτυχίες στην περιοχή, με το Κρεμλίνο να ισχυρίζεται τη Δευτέρα (29/12) ότι κατέλαβαν κοντινό το χωριό Dibrova.

