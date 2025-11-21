«Νέος Χάρτης» για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι αλλάζει για τους έφεδρους - Κάθε πότε οι προσκλήσεις

Μία σειρά από αλλαγές και ρυθμίσεις φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης στη Νέα Εποχή» στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Το νομοσχέδιο συμπληρώνει τη δέσμη πολιτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 και σχετίζονται με τον πυρήνα της μεταρρύθμισης, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδικότερα, αφορά στην ουσιαστική αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και τη μέριμνα για την εκπαίδευση, την καριέρα και την ευζωία τους.

Το νομοσχέδιο που προωθεί το ΥΕΘΑ, περιλαμβάνει το νέο βαθμολόγιο, το νέο μισθολόγιο, το νέο σύστημα της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας των στελεχών, το νέο πλαίσιο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, τη νέα θητεία και εφεδρεία καθώς και ευρύτερες ρυθμίσεις για τη μέριμνα προσωπικού και υπηρεσιακά ζητήματα.

Για την εφεδρεία, σύμφωνα με την αιτιολόγηση, με στόχο τη συγκρότηση Σώματος 150.000 Ενεργών Εφέδρων θεσπίζονται:

Η χρονική επέκταση της εφεδρείας έως το 60ο έτος (από το ισχύον 55ο), η ενοποίηση με το δυναμικό εφεδρείας της Εθνοφυλακής,

(από το ισχύον 55ο), η ενοποίηση με το δυναμικό εφεδρείας της Εθνοφυλακής, η αξιοποίηση του δυναμικού των υπηρετησάντων οπλιτών θητείας στις Ειδικές Δυνάμεις με τη δημιουργία Μοίρας Εφέδρων Καταδρομών στη Ρεντίνα και στον Ασπρόπυργο,

η δυνατότητα ένταξης στο θεσμό του Ενεργού Εθελοντή Έφεδρου με ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης επιθυμίας πριν και μετά την απόλυση.

Οι προσκλήσεις θα πραγματοποιούνται μια φορά ανά τριετία για τους Εφέδρους Ενεργών Μονάδων στις κατεχόμενες Ειδικότητες-Δεξιότητες και σε όπλα νέας τεχνολογίας. Οι μετεκπαιδεύσεις και ασκήσεις θα πραγματοποιούνται με μαζική πρόσκληση του συνόλου των ενταγμένων εφέδρων σε σχέδια επιστράτευσης ολόκληρων Σχηματισμών και σε Μονάδες πλησίον αστικών κέντρων, ενώ, παράλληλα, προβλέπεται αξιοποίηση της τοπικής εφεδρείας και μέσω μετοικεσιών σε Μονάδες Έβρου και Νήσων Αν. Αιγαίου και ΕΛΔΥΚ.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπό τον τίτλο: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (σταδιοδρομία και εξέλιξη αξιωματικών, μονίμων υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)» έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (https://www.opengov.gr/mindefence/?p=7457%5C)

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 09:00.

Τα έξι βασικά μέρη του νέου νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Το πρώτο μέρος εξορθολογίζεται το πλαίσιο σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας στην εξέλιξή τους.

Στο δεύτερο μέρος εισάγονται νέες μισθολογικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματός τους και την έμπρακτη αναγνώριση των υπηρεσιών τους.

Στο τρίτο εκσυγχρονίζονται και ενοποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει ρυθμίσεις με τις οποίες αναδιοργανώνεται η ακαδημαϊκή εκπαίδευση στις Ένοπλες Δυνάμεις και επιδιώκεται η ανωτατοποίηση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.

Με το πέμπτο μέρος αναθεωρείται η νομοθεσία για τη στρατολογία των αρρένων Ελλήνων πολιτών, αυξάνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των εφέδρων, δημιουργείται ο θεσμός του Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου και παρέχεται δυνατότητα σε Ελληνίδες να κατατάσσονται εθελοντικά για παροχή ένοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας.

Τέλος, το έκτο μέρος περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν κυρίως στη στρατιωτική δικαιοσύνη, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τη βελτίωση των αποδοχών των οπλιτών θητείας.

Διαβάστε επίσης