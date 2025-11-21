Στρατιωτική θητεία: Τι αλλάζει για τους κληρωτούς - Κάθε πότε θα γίνεται η κατάταξή τους

Ποιο θα είναι το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας και πόσο θα διαρκεί η βασική εκπαίδευση

Newsbomb

Στρατιωτική θητεία: Τι αλλάζει για τους κληρωτούς - Κάθε πότε θα γίνεται η κατάταξή τους
ΕΘΝΙΚΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντικές αλλαγές και στη στρατιωτική θητεία περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά σε ευρεία αναδιοργάνωση του συστήματος, που αγγίζει τόσο τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των στρατεύσιμων.

Το νέο μοντέλο θητείας

Όσον αφορά το νέο μοντέλο θητείας, προβλέπεται η κατανομή του συνόλου των στρατευσίμων σε 4 ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος, Μάιος, Αύγουστος, Νοέμβριος) αποκλειστικά στο Στρατό Ξηράς καταρχάς και με μετάταξη συγκεκριμένου αριθμού – ειδικοτήτων στο ΠΝ και στην ΠΑ.

Η βασική εκπαίδευση θα διαρκεί 10 εβδομάδες και θα περιλαμβάνει εξομοιωτή βολών, χειρισμό DRONE και οριζόντιες δεξιότητες (Πρώτες Βοήθειες, Πολ. Προστασία).

Θα ακολουθεί η Ειδική Εκπαίδευση που θα διαρκεί 4 εβδομάδες και θα περιλαμβάνει, εκτός από τις 31 ειδικότητες, και 21 δεξιότητες στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Ενόπλων Δυνάμεων και, κατόπιν, 12 εβδομάδες επιχειρησιακή εκπαίδευση στις Μονάδες υψηλής Ετοιμότητας.

Μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών, παραμονή στην παραμεθόριο για όσους έχουν επιλέξει 9μηνη θητεία και μετάθεση πλησίον του τόπου συμφερόντων για όσους επιλέγουν 12μηνη θητεία.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπό τον τίτλο: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (σταδιοδρομία και εξέλιξη αξιωματικών, μονίμων υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)» έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (https://www.opengov.gr/mindefence/?p=7457%5C)

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 09:00.

Τα έξι βασικά μέρη του νέου νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Το πρώτο μέρος εξορθολογίζεται το πλαίσιο σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας στην εξέλιξή τους.

Στο δεύτερο μέρος εισάγονται νέες μισθολογικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματός τους και την έμπρακτη αναγνώριση των υπηρεσιών τους.

Στο τρίτο εκσυγχρονίζονται και ενοποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει ρυθμίσεις με τις οποίες αναδιοργανώνεται η ακαδημαϊκή εκπαίδευση στις Ένοπλες Δυνάμεις και επιδιώκεται η ανωτατοποίηση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.

Με το πέμπτο μέρος αναθεωρείται η νομοθεσία για τη στρατολογία των αρρένων Ελλήνων πολιτών, αυξάνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των εφέδρων, δημιουργείται ο θεσμός του Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου και παρέχεται δυνατότητα σε Ελληνίδες να κατατάσσονται εθελοντικά για παροχή ένοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας.

Τέλος, το έκτο μέρος περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν κυρίως στη στρατιωτική δικαιοσύνη, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τη βελτίωση των αποδοχών των οπλιτών θητείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ενίσχυση στο ιατρικό επιτελείο - Συμφωνία με τον Νίκο Τζουρούδη, εκ των κορυφαίων αθλιάτρων

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Σφοδρές βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα - Μήνυμα από το 112

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νέο μακάβριο εύρημα σε παραλία της Παλαιόχωρας – Εντοπίστηκε δεύτερη σορός

14:51ΕΛΛΑΔΑ

«Αδειάζει» από δίκυκλα η Αθήνα: Μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστιαν Άνταμς: Ποιος είναι ο «άγνωστος» αδερφός της Βικτόρια Μπέκαμ - Η εκπληκτική τους ομοιότητα

14:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Ένα ακόμα sold out στο Telekom Center

14:47ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Discover Your AURA | by Ploom: Η απόλυτη sensorial εμπειρία με το Ploom AURA

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο κοσμεί το Σύνταγμα και «μαγνητίζει» τα βλέμματα – Πότε θα φωταγωγηθεί

14:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Η νομοθετική παρέμβαση για την επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων της ΟΝΕΧ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας είναι προς όφελος των εργαζομένων, της ανάπτυξης και της πατρίδας μας

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έχασε τη ζωή της η 13χρονη στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

14:35ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Η ανυπομονησία του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία ανησυχεί το Κίεβο

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Νέα προβλήματα στην υδροδότηση από την νυχτερινή βροχόπτωση

14:25ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΕΑ: «Πράσινο φως» στον Μυστακίδη για τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Είπε «ευχαριστώ στον Τραμπ για όσα έχει κάνει για την Αμερική και τον κόσμο» - Το «καρφί» από τον Αμερικανό πρόεδρο

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Αγέλη αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε σε 17χρονη - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Είναι εν δυνάμει βιαστής» φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Το εντυπωσιακό καρέ της «καυτής» τριάδας του Παναθηναϊκού

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση το ζευγάρι που κατανάλωσε τοξικά μανιτάρια – Τα είχαν μαζέψει από το βουνό

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Λύθηκε το μυστήριο με τους σεισμούς - Τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Κομμένοι δρόμοι στα δύο και αποκλεισμένα χωριά στα Μετέωρα από την κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:10ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Είναι εν δυνάμει βιαστής» φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς σε live μετάδοση Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση Καραναστάση

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έχασε τη ζωή της η 13χρονη στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό στο σχολείο», λέει στο Newsbomb μητέρα μετά τον θάνατο 13χρονης σε σχολείο

12:25ΕΘΝΙΚΑ

Αλλάζουν όλα με τις αναβολές για σπουδές και λόγους υγείας - Τι προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Λύθηκε το μυστήριο με τους σεισμούς - Τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση το ζευγάρι που κατανάλωσε τοξικά μανιτάρια – Τα είχαν μαζέψει από το βουνό

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κάθειρξη 25 ετών σε Ουκρανό που σκότωσε τους ληστές του με το αυτοκίνητό του – Βίντεο με τη στιγμή που τον απειλούν με όπλο

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην ανατολική Θεσσαλονίκη: Αγέλες άγριων σκύλων έχουν κατακρεουργήσει εκατοντάδες γάτες - Επιτίθενται και σε ανθρώπους, σφυρίζουν αδιάφορα οι υπεύθυνοι

14:00ΕΘΝΙΚΑ

Στρατιωτική θητεία: Τι αλλάζει για τους κληρωτούς - Κάθε πότε θα γίνεται η κατάταξή τους

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία φρίκη στην Τουρκία: Νεκρός 15χρονος, όταν τον ακινητοποίησαν και με σωλήνα αεροσυμπιεστή κατέστρεψαν όργανα του σώματός του ως «φάρσα»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Εικόνες Αποκάλυψης στους Καρουσάδες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

11:00WHAT THE FACT

Γιγαντιαίο ανακόντα έκλεισε τον δρόμο και οι οδηγοί έλυσαν το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο

11:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στον Πειραιά: Πνίγηκε 13χρονη από φαγητό στο σχολείο της

14:51ΕΛΛΑΔΑ

«Αδειάζει» από δίκυκλα η Αθήνα: Μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ένοχος ο 35χρονος μοτοσικλετιστής για τον θάνατο βρέφους σε τροχαίο – Οι στιγμές αρχαίας τραγωδίας στην άσφαλτο

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Αγέλη αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε σε 17χρονη - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ