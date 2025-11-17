Υπεγράφη η σύμβαση για την 4η γαλλική φρεγάτα (FDI) Belh@rra

Από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοινώθηκε σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2025 (https://www.gdaee.mil.gr/ypografi-symvaseon/) ότι την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025 υπεγράφη από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα η 1η τροποποίηση των συμβάσεων 16Β/21 και 17Β/21 που αφορούν στην Προμήθεια 4ης Φρεγάτας τύπου FDI HN Standard 2++, μετά των Υπηρεσιών Εν Συνεχεία Υποστήριξης με την εταιρεία NAVAL Group.

Προηγήθηκε η ψήφιση του σχετικού Σχεδίου Νόμου, το οποίο κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, από τη Βουλή των Ελλήνων στις 3/10/2025, όπως και η δημοσίευση του Νόμου 5235/2025 στις 7/10/2025 (ΦΕΚ Α 173).

Η τέταρτη φρεγάτα FDI Belharra, που θα ονομαστεί «Θεμιστοκλής», συμπληρώνει πλέον τον στόλο των νεότερων μονάδων. Θα είναι τύπου Belharra Standard 2, όπως και οι άλλες ελληνικές φρεγάτες, αλλά σε έκδοση Standard 2++, με ενισχυμένες δυνατότητες.

Οι τρεις πρώτες φρεγάτες του προγράμματος είναι η «Κίμων» (F-601), η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τις θαλάσσιες δοκιμές και αναμένεται σύντομα να παραδοθεί, η «Νέαρχος» (F-602), που καθελκύστηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, και η «Φορμίων» (F-603), της οποίας η τελετή καθέλκυσης πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Αυτό θα είναι το Πολεμικό Ναυτικό του 2030

Έως το 2030, το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας θα διαθέτει έναν από τους πιο εξελιγμένους στόλους στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στην τεχνολογική υπεροχή και την αμυντική ανταπόκριση στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα.

Το πρωί της Παρασκευής με ευρεία συναίνεση ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση της 4ης φρεγάτας Belh@rra και την αναβάθμιση των υπολοίπων τριών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ το Πολεμικό Ναυτικό σχεδιάζει να ενσωματώσει προηγμένα οπλικά συστήματα και πλοία αιχμής με αυξημένες δυνατότητες σε επιτήρηση, ανθυποβρυχιακό πόλεμο και άμυνα περιοχής.

Ειδικότερα οι πυλώνες του Πολεμικού Ναυτικού θα είναι:

  • Τα 214 αθόρυβα υποβρύχια «Παπανικολής» που ήδη υπάρχουν και αποτελούν τους φύλακες του Αιγαίου.
  • Οι 200 φρεγάτες ΜΕΚΟ οι οποίες θα εκσυγχρονιστούν
  • Οι 4 φρεγάτες belhara
  • Oι 2+2φρεγάτες Fremm Bergamini
  • Τα 7 ελικόπτερα ΜΗ60Η
  • Εκατοντάδες ναυτικά Drones

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η προμήθεια νέων φρεγατών και ο εκσυγχρονισμός υποβρυχίων, ικανών να δράσουν αποτρεπτικά και να διασφαλίσουν την εθνική ασφάλεια σε ολόκληρη την θαλάσσια περιοχή γύρω από την Ελλάδα.

Παράλληλα, το Πολεμικό Ναυτικό θα αξιοποιήσει κατευθυνόμενα όπλα τελευταίας γενιάς, συστήματα μη επανδρωμένων οχημάτων (drones) και προηγμένες τεχνολογίες ηλεκτρονικού πολέμου, επιτρέποντας την ταχύτατη αναγνώριση και αντιμετώπιση απειλών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το αρχικό κόστος υπολογίζεται στα 5 δισ.

