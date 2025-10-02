Αποστολάκης: Η 4η Belharra και η αναβάθμιση των τριών προηγούμενων μας δίνει υπεροπλία στο Αιγαίο

Οι αλλαγές που έχουν γίνει στις Ένοπλες Δυνάμεις και η προμήθεια των νέων οπλικών συστημάτων, ιδιαίτερα τα πλοία, η αναβάθμιση των F-16, τα Rafale και τα F-35 που θα έρθουν, προσδίδουν πολύ σοβαρές δυνατότητες, σε σημείο που στο κομμάτι της Πολεμικής Αεροπορίας πλεονεκτούμε, τόνισε ο ναύαρχος ε.α. και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης.

Μιλώντας στο ACTION 24, στον απόηχο της έγκρισης της αγοράς 4ης φρεγάτας από την Ολομέλεια της Βουλής, ανέδειξε τη σημασία της απόκτησής τους για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η 4η Belharra έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, και οι οποίες έχουν περάσει και στις υπόλοιπες τρεις, υπογράμμισε ο κ. Αποστολάκης.