Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων

Σειρά εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Εισοδίων της Θεοτόκου, προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

08:00: Επίσημη έπαρση της Ελληνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

11:00: Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β'.

11:40: Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

17:09: Υποστολή της Ελληνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Επιπρόσθετα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις: