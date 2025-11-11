ΓΕΕΘΑ: Ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης τιμήθηκε με τον τίτλο του Ταξιάρχη της Λεγεώνας της Τιμής

Τον τίτλο απένειμε ο ναύαρχος Alain Coldefy ως πρόεδρος του «Συλλόγου των μελών της Λεγεώνας της Τιμής» μετά από σχετικό διάταγμα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, τιμήθηκε με τον τίτλο του «Ταξιάρχη της Λεγεώνας της Τιμής» (Commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur).

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα παρουσία της Πρέσβεως κ. Laurence Auer, στο πλαίσιο της επετείου ανακωχής του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Remembrance Day), ενώ τον τίτλο απένειμε ο Ναύαρχος Alain Coldefy ως πρόεδρος του «Συλλόγου των μελών της Λεγεώνας της Τιμής» («Société des membres de la Légion d'honneur»).

Ο τίτλος του «Ταξιάρχη της Λεγεώνας της Τιμής» απονεμήθηκε στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, κατόπιν διατάγματος του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, ως προσωπικότητα που ενσαρκώνει την αριστεία των ελληνογαλλικών αμυντικών σχέσεων.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ευχαρίστησε την Πρέσβη της Γαλλίας για αυτή την τιμητική διάκριση, τονίζοντας τη σημασία της στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών.

