Νέο μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων: Σημαντικές αυξήσεις για τους ένστολους - Αναλυτικά παραδείγματα

Με το νέο μισθολόγιο όλοι οι υπαξιωματικοί, χωρίς καμία εξαίρεση, θα λάβουν μεγαλύτερους μισθούς σε σχέση με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς και ανεξάρτητα από τη βαθμολογική τους εξέλιξη


Με το νέο μισθολόγιο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποδεικνύει στην πράξη το ενδιαφέρον του για το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ειδικότερα, με τις αλλαγές που προβλέπει το νέο μισθολόγιο, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, θα καταβάλλονται καλύτεροι μισθοί, που συνεπάγονται μεγαλύτερες συντάξεις και εφάπαξ για όλο το ένστολο προσωπικό καθώς και μεγαλύτερος μισθός και επιπλέον δίκαιη αμοιβή για όσους υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης.

Με το νέο μισθολόγιο όλοι οι υπαξιωματικοί, χωρίς καμία εξαίρεση, θα λάβουν μεγαλύτερους μισθούς σε σχέση με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς και ανεξάρτητα από τη βαθμολογική τους εξέλιξη, τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Με το νέο μισθολόγιο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, μία από τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις λαμβάνει υπαξιωματικός που υπηρετεί σε φρεγάτα καθώς από 901 ευρώ καθαρές αποδοχές τον Μάιο του 2024 θα λαμβάνει 1512 ευρώ τον Ιανουάριο του 2026. Δηλαδή αύξηση κατά 67,8%.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο μισθολόγιο περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η κατάθεσή του τις επόμενο διάστημα στη Βουλή των Ελλήνων, προς συζήτηση και ψήφιση.

Όπως είχε δηλώσει κατά την παρουσίαση του σχεδίου νόμου, μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, «είναι ένα μεγάλο νομοθέτημα το οποίο περιλαμβάνει το νέο βαθμολόγιο, το νέο μισθολόγιο, το νέο σύστημα της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας των στελεχών μας των Ενόπλων Δυνάμεων, το νέο πλαίσιο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, τη νέα θητεία, τη νέα εφεδρεία, την εθελοντική στράτευση των γυναικών, τις ρυθμίσεις για τη μέριμνα προσωπικού και τα ευρύτερα υπηρεσιακά ζητήματα».

Αναλυτικά παραδείγματα

Πηγές του υπουργείου, ανέφεραν συγκεκριμένα παραδείγματα αυξήσεων αποδοχών για υπαξιωματικούς από ΑΣΣΥ με την παραδοχή ότι τα ενδεικτικά αυτά παραδείγματα αφορούν σε ετήσιες μεικτές αποδοχές για άγαμους, χωρίς τέκνα και επιδόματα κινδύνου ή Στόλου υπαξιωματικούς.

Για ανθυπασπιστή από ΑΣΣΥ, που εξήλθε από τη σχολή το 2009, με το υφιστάμενο βαθμολόγιο και μισθολόγιο θα λάμβανε το 2026, 21.140 ευρώ ενώ με το νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο, το 2026, με το βαθμό του ανθυπασπιστή, θα λάβει 24.209 ευρώ δηλαδή περισσότερα από ό,τι θα λάμβανε με το ισχύον μισθολόγιο μετά από 4 έτη.

Με το ισχύον μισθολόγιο και βαθμολόγιο το 2029 θα είχε προαχθεί στο βαθμό του ανθυπολοχαγού και θα λάμβανε 23.220 ευρώ ενώ με το νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο το 2029 θα λαμβάνει 26.557 ευρώ και θα έχει προαχθεί στο βαθμό του ανθυπασπιστή διοικήσεως, προσθέτουν πηγές του υπουργείου.

Με τη συμπλήρωση της 35ετίας θα έχει λάβει 101.746 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το ισχύον μισθολόγιο και βαθμολόγιο.

Αντίστοιχα, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, λοχαγός από ΑΣΣΥ, που εξήλθε από τη σχολή το 1999, με το υφιστάμενο βαθμολόγιο και μισθολόγιο θα λάμβανε το 2026, 28.740 ευρώ ενώ το 2031 θα είχε προαχθεί στο βαθμό του ταγματάρχη και θα λάμβανε 31.316 ευρώ.

Με το νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο, το 2026 θα λάβει 32.499 ευρώ δηλαδή περισσότερα από ότι θα λάμβανε με το ισχύον μισθολόγιο μετά από 5 έτη.

Το 2031 αν και θα έχει παραμείνει στον ίδιο βαθμό, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, θα λαμβάνει 38.997 ευρώ καθώς η μισθολογική εξέλιξη δεν είναι συνδεδεμένη με την διοικητική εξέλιξη (για τη μεταβατική περίοδο).

Με τη συμπλήρωση της 35ετίας θα έχει λάβει 46.015 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το ισχύον μισθολόγιο και βαθμολόγιο.

Τέλος, πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι λοχίας που εξήλθε από τη σχολή το 2025 με το υφιστάμενο βαθμολόγιο και μισθολόγιο θα λάμβανε το 2026, 14.040 ευρώ ενώ το 2040 θα είχε προαχθεί στο βαθμό του ανθυπασπιστή και θα λάμβανε 20.340 ευρώ.

Με το νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο, το 2026 θα λάβει 16.800 ευρώ και το 2040 θα λαμβάνει 23.431 ευρώ και θα έχει προαχθεί στο βαθμό του αρχιλοχία Α’ Τάξης ενώ έως το 2046 και πριν συμπληρώσει 35ετία θα έχει ήδη λάβει 56.765 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το ισχύον μισθολόγιο.

Σημειώνεται ότι η καταβολή των αποδοχών με το νέο μισθολόγιο θα γίνει μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου με τίτλο «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»στη Βουλή των Ελλήνων, αλλά με αναδρομική εφαρμογή από 1η Οκτωβρίου 2025.

