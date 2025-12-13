Εγκανιάστηκε το κτίριο ενδιαίτησης του Τμήματος Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων στον Σκαραμαγκά

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης εγκαινίασε το κτίριο ενδιαίτησης του Τμήματος Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΤΝΕΕ) στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά.

Το υπόψη κτίριο κατασκευάστηκε με σκοπό την κάλυψη των αναγκών στρατωνισμού του ΤΝΕΕ και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών και μέριμνας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Κατά τη διάρκεια της τελετής σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου Αντιστράτηγος Γεώργιος Μανουράς, τονίζοντας τη σημασία της ανέγερσης των υπόψη εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της διαβίωσης του προσωπικού, ενώ ακολούθησε περιήγηση στους χώρους του κτιρίου.

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ, ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών Αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας, ο Διοικητής της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων Υποστράτηγος Γεώργιος Καπράλος, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί καθώς επίσης και λοιποί προσκεκλημένοι.

