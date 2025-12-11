Ο νέος διοικητής της ρωσικής Wagner - Έχασε δύο πόδια και ένα χέρι στην Ουκρανία

Στο υλικό, που κυκλοφόρησε από το TASS και αναπαράχθηκε σε διεθνή δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Podolski εμφανίζεται με προσθετικά μέλη να εκπαιδεύεται εντατικά σε τοπίο που παραπέμπει στην Αφρική.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο νέος διοικητής της ρωσικής Wagner - Έχασε δύο πόδια και ένα χέρι στην Ουκρανία

Ο νέος διοικητής της οργάνωσης Wagner έχει χάσει ένα χέρι και δύο πόδια στο Μπαχμούτ της Ουκρανίας

Τα «αποκαλυπτήρια» του νέου διοικητή της Ρωσικής «ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας» Wagner έκαναν χθες Πέμπτη Ρωσικά μέσα, δημοσιεύοντας ένα βίντεο διάρκειας περίπου δύο λεπτών με τον Dmitri Podolski, γνωστό με το προσωνύμιο «Salem».

Στο υλικό, που κυκλοφόρησε από το TASS και αναπαράχθηκε σε διεθνή δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Podolski εμφανίζεται με προσθετικά μέλη να εκπαιδεύεται εντατικά σε τοπίο που παραπέμπει στην Αφρική.

Ο 38χρονος βετεράνος πολέμων της Ρωσίας, έχει υποστεί τριπλό ακρωτηριασμό: έχει χάσει και τα δύο πόδια αλλά και το δεξί του χέρι – μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στη μάχη του Μπαχμούτ την άνοιξη του 2023. Παρά τις βαριές του κακώσεις, στο βίντεο κάνει pull-ups, σκιαμαχεί σε σάκο, δοκιμάζει πυροβόλα όπλα και περπατά με τα προσθετικά του πόδια. Λέει πως «αν δεν μπορείς να περπατήσεις 40-50 μέτρα, δεν μπορείς να πολεμήσεις», ενώ περιγράφει την ανάρρωσή του: «Τραυματίστηκα σοβαρά, αλλά ανάρρωσα φυσιολογικά. Χρειάστηκαν τέσσερις ακόμη επεμβάσεις στον λαιμό. Μετά από έξι μήνες μου έβαλαν τα προσθετικά το 2023».

Το βίντεο είναι σαφές ότι έχει προπαγανδιστικό χαρακτήρα, καθώς δεν προβάλλει μόνον τον ίδιο ως έναν ήρωα που όχι απλά ξεπερνά τα τραυματά του αλλά επανέρχεται στα πεδία των μαχών, αλλά συμβολίζει και την ρωσική ανθεκτικότητα. Μια εικόνα που το Κρεμλίνο επιχειρεί να συνδέσει με την «τραυματισμένη» Wagner για την οποία λίγα πράγματα ακουγόντουσαν μετά τον θάνατο του Γιεβγκένι Πριγκόζιν και την «εξεγερσή» του κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Από τη GRU στη Wagner

Ο Dmitri Podolski υπηρέτησε αρχικά στη 14η Φρουρά Spetsnaz του GRU και συμμετείχε σε επιχειρήσεις στην Τσετσενία στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Εντάχθηκε αργότερα στη Wagner, όπου ανέλαβε τη διοίκηση της 5ης Επιθετικής Μονάδας και συμμετείχε σε αποστολές στη Συρία μετά το 2015, καθώς και στην Ουκρανία από το 2022. Στο Μπαχμούτ τραυματίστηκε βαριά σε μάχες, γεγονός που οδήγησε στους ακρωτηριασμούς του και σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Διαθέτει σειρά ρωσικών παρασήμων – ανάμεσά τους τον τίτλο του Ήρωα της Ρωσίας και πέντε μετάλια του ταγμάτος Ανδρείας – ενώ θεωρείται στέλεχος με άμεση πρόσβαση στο Κρεμλίνο μέσω του δικτύου της Wagner.

Ο ρόλος του στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Πριν από τον διορισμό του, ο Podolski είχε μεταφερθεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (CAR), όπου από τον Σεπτέμβριο του 2024 υπηρετούσε ως σύμβουλος ασφαλείας του προέδρου Φαουστίν-Αρχάνζ Τουαντερά. Εκεί, η Wagner - ή όπως πλέον εμφανίζεται, «Africa Corps» - εκπαιδεύει τις τοπικές δυνάμεις, συνοδεύει αποστολές κατά ανταρτών και διατηρεί παρουσία σε περιοχές πλούσιες σε διαμάντια και χρυσό.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, ο Podolski είχε κρίσιμο ρόλο στον συντονισμό επιχειρήσεων κατά οργανώσεων όπως η Coalition des Patriotes pour le Changement, ενώ σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι «η συνεργασία με την CAR είναι νίκη για τη Ρωσία. Εκπαιδεύουμε στρατεύματα ώστε να ελέγχουν το 95% της χώρας». Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις όπως η Human Rights Watch και η Amnesty International έχουν κατηγορήσει τη Wagner για βασανισμούς, εκτελέσεις και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή.

Η νέα εποχή της Wagner

Ο διορισμός του Dmitri Podolski έρχεται μετά την αποχώρηση του Ρώσου διοικητή Άντον Ελιζάροφ (που είχε το κωδικό όνομα «Lotus»), ο οποίος είχε επιχειρήσει να φέρει την ομάδα σε στενότερη επαφή με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Η επιλογή ενός βετεράνου με τόσο σοβαρές αναπηρίες για τη διοίκηση της Wagner ερμηνεύεται από αναλυτές ως προσπάθεια «ανασύνθεσης» του brand της οργάνωσης: ηρωισμός, αντοχή, πίστη στο κράτος και διεύρυνση της ρωσικής παρουσίας στην Αφρική.

