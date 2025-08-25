Η Wagner τέλος: Η παραστρατιωτική μισθοφορική ομάδα Africa Corps παίρνει τη θέση της

Η ρωσική παραστρατιωτική ομάδα Wagner, γνωστή για την αποτυχημένη ανταρσία της κατά της Μόσχας και κατηγορούμενη για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αφρική, φαίνεται να παραχωρεί τη θέση της σε μια νέα δύναμη. Τη σκυτάλη παίρνει η Africa Corps, που υπάγεται στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας και ελέγχεται απευθείας από το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το CNN.

Η Wagner, χρηματοδοτούμενη από τη ρωσική κυβέρνηση και επαινεθείσα από τον Βλαντίμιρ Πούτιν το 2023, αποτέλεσε για χρόνια το βασικό όχημα της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στο Σαχέλ.

Με την αποχώρησή της από χώρες όπως το Μάλι και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία –όπου είχε καθοριστικό ρόλο μετά την αποχώρηση των Γάλλων– η Ρωσία επιδιώκει να διατηρήσει την επιρροή της με μια πιο «επίσημη» αλλά ανεπίσημα παρουσιαζόμενη δύναμη.

Η Africa Corps συγκροτείται από έμπειρους αξιωματικούς του ρωσικού στρατού και πρώην μαχητές της Wagner. Ήδη έχει αναπτυχθεί στο Μάλι, διεξάγοντας επιχειρήσεις μαζί με τον τοπικό στρατό, ενώ σύμφωνα με αναφορές δραστηριοποιείται και σε Νίγηρα και Μπουρκίνα Φάσο. Το Κρεμλίνο φέρεται να πιέζει και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να αντικαταστήσει τη Wagner με την Africa Corps, με τις πληρωμές να γίνονται σε μετρητά.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή σηματοδοτεί προσπάθεια «αναβάπτισης» της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στην Αφρική μετά το πλήγμα στη φήμη της Wagner, ιδιαίτερα μετά την ανταρσία του 2023 και τον θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Όπως σημειώνεται, η Africa Corps δίνει στη Μόσχα μεγαλύτερο έλεγχο, πιθανή διεθνή νομιμοποίηση και λιγότερους νομικούς κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η ισχυρή ρωσική παρουσία στην περιοχή.