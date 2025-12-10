Ουκρανία: Χτύπησαν και άλλο ρωσικό τάνκερ τα Sea Baby - Τρίτο στη Μαύρη Θάλασσα - Video
Ναυτικά drones της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας έπληξαν σήμερα το τάνκερ Dashan, που ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο», ενώ κινούνταν με κλειστό πομπό εντός της ουκρανικής AOZ
Ουκρανικά ναυτικά drones τύπου Sea Baby έπληξαν το ρωσικό δεξαμενόπλοιο Dashan στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με πηγές της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας που επικαλείται η Ukrainska Pravda.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το πλοίο ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Από πλευράς τους οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι το Dashan υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ το οπτικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η πλευρά τους δείχνει εκρήξεις στην πρύμνη του πλοίου.
Κατευθυνόταν σε ρωσικό λιμάνι
Το τάνκερ, που έφερε τη σημαία των Κομορών, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα μέσα στην ΑΟΖ της Ουκρανίας και κατευθυνόταν προς τον τερματικό σταθμό του Νοβοροσίσκ. Ο πομπός του ήταν απενεργοποιημένος, πρακτική που έχει καταγραφεί ως συνήθης σε πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου. Η επιθετική αυτή επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη 13η Κύρια Διεύθυνση Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και το ουκρανικό ναυτικό.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Ουκρανών, η αξία του πλοίου υπολογίζεται περίπου στα 30 εκατ. δολάρια, ενώ δυνητικά μετέφερε φορτίο πετρελαϊκών προϊόντων αξίας έως και 60 εκατ. δολαρίων. Το Dashan ήταν ήδη σε καθεστώς κυρώσεων από την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ελβετία.
Τρίτο πλήγμα κατά του «σκιώδους στόλου»
Όπως ανέφερε καλά ενημερωμένη πηγή της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, το Dashan είναι το τρίτο τάνκερ του σκιώδους στόλου που γίνεται στόχος ουκρανικών Sea Baby. Στις στις 29 Νοεμβρίου, ουκρανικά drones του ίδιου τύπου είχαν πλήξει δύο άλλα τάνκερ υπό κυρώσεις, τα Kairo και Virat, επίσης στη Μαύρη Θάλασσα.