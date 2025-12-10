Ουκρανία: Χτύπησαν και άλλο ρωσικό τάνκερ τα Sea Baby - Τρίτο στη Μαύρη Θάλασσα - Video

Ουκρανικά ναυτικά drones τύπου Sea Baby έπληξαν το ρωσικό δεξαμενόπλοιο Dashan στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με πηγές της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας που επικαλείται η Ukrainska Pravda.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το πλοίο ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Από πλευράς τους οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι το Dashan υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ το οπτικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η πλευρά τους δείχνει εκρήξεις στην πρύμνη του πλοίου.

Footage of Ukrainian sea drones repeatedly striking the Russian dark fleet oil tanker Dashan in the Black Sea earlier today.



The tanker was headed to pick up oil from the port of Novorossiysk. pic.twitter.com/T8ervOdOQM — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 10, 2025

Κατευθυνόταν σε ρωσικό λιμάνι

Το τάνκερ, που έφερε τη σημαία των Κομορών, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα μέσα στην ΑΟΖ της Ουκρανίας και κατευθυνόταν προς τον τερματικό σταθμό του Νοβοροσίσκ. Ο πομπός του ήταν απενεργοποιημένος, πρακτική που έχει καταγραφεί ως συνήθης σε πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου. Η επιθετική αυτή επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη 13η Κύρια Διεύθυνση Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και το ουκρανικό ναυτικό.

BREAKING:



Ukrainian "Sea Baby" naval drones have struck another Russian “shadow fleet” oil tanker in the Black Sea.



"Dashan" sailed under the flag of Comoros. pic.twitter.com/BBbMKSYQHL — Visegrád 24 (@visegrad24) December 10, 2025

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Ουκρανών, η αξία του πλοίου υπολογίζεται περίπου στα 30 εκατ. δολάρια, ενώ δυνητικά μετέφερε φορτίο πετρελαϊκών προϊόντων αξίας έως και 60 εκατ. δολαρίων. Το Dashan ήταν ήδη σε καθεστώς κυρώσεων από την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ελβετία.

Χάρτης του Rybar που δείχνει που χτυπήθηκε το τάνκερ Dashan Rybar

Τρίτο πλήγμα κατά του «σκιώδους στόλου»

Όπως ανέφερε καλά ενημερωμένη πηγή της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, το Dashan είναι το τρίτο τάνκερ του σκιώδους στόλου που γίνεται στόχος ουκρανικών Sea Baby. Στις στις 29 Νοεμβρίου, ουκρανικά drones του ίδιου τύπου είχαν πλήξει δύο άλλα τάνκερ υπό κυρώσεις, τα Kairo και Virat, επίσης στη Μαύρη Θάλασσα.

