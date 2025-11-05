Εντυπωσιακές εικόνες πάνω από το Αιγαίο: Ισραηλινά ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιάζουν ελληνικά μαχητικά
Η ισραηλινή και η ελληνική πολεμική αεροπορία ολοκλήρωσαν άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού στις 3 Νοεμβρίου
Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η κοινή άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία πάνω από την χώρα μας στις αρχές της εβδομάδας.
Στη διάρκεια της άσκησης της 3ης Νοεμβρίου, η 120ή Μοίρα της ισραηλινής αεροπορίας πραγματοποίησε εναέριο ανεφοδιασμό σε δεκάδες ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με το επιτελείο, η προσομοίωση αφορούσε επιχειρησιακή πτήση μεγάλων αποστάσεων, με τα μαχητικά να προσεγγίζουν τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού και αυτά να τροφοδοτούνται ώστε να συνεχίσουν την αποστολή τους.
H 120ή μοίρα «Desert Giants»
H 120ή μοίρα, γνωστή και ως «Desert Giants», αποτελεί μία από τις πιο έμπειρες μονάδες της ισραηλινής αεροπορίας. Eδρεύει στη αεροπορική βάση Νεβατίμ, που υπήρξε στόχος των ιρανικών επιθέσεων το καλοκαίρι, και έχει επιχειρησιακή δράση από το 1964. Ο ρόλος της περιλαμβάνει μεταφορά προσωπικού και υλικού, εναέριο ανεφοδιασμό, περιπολίες καθώς και αποστολές θαλάσσιας και ηλεκτρονικής επιτήρησης.
Η μοίρα επιχειρεί κυρίως με αεροσκάφη Βoeing 707 Ram/Saknai/Barbur, τα οποία χρησιμοποιούνται για τρεις κυρίως αποστολές: Μεταγωγικά, Μέσα ραντάρ και Επικοινωνιών και ηλεκτρονική επιτήρησης ή ανεφοδιασμού εν πτήσει. Στο παρελθόν έχει μετάσχει σε κρίσιμες επιχειρήσεις, όπως ο πόλεμος των έξι ημερών, ο πόλεμος του γιομ κιπούρ και η επιχείρηση Solomon, ενώ πιθανόν θεωρείται να συμμετείχαν και στον ανεφοδιασμό των ισραηλινών μαχητικών που έπληξαν το δυτικό Ιράν κατά την σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.
H κοινή άσκηση ανεφοδιασμού επιβεβαιώνει τη συνεχή στρατιωτική συνεργασία Iσραήλ - Eλλάδας και ενισχύει την επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα των δύο αεροποριών.
Σταθερή συνεργασία
Οι δύο αεροπορίες πραγματοποιούν συχνά κοινές ασκήσεις. Όπως αναφέρει το ισραηλινό επιτελείο, η άσκηση εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και αντικατοπτρίζει τη συνεχή περιφερειακή συνεργασία ανάμεσα σε Ισραήλ και Ελλάδα.
Η δε άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού που πραγματοποιήθηκε αποτελεί βασικό εργαλείο για επιχειρήσεις μεγάλης ακτίνας δράσης, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν να επενδύουν σε κοινή επιχειρησιακή ετοιμότητα.