Εντυπωσιακή διέλευση σχηματισμού αεροσκαφών σήμερα πάνω από την Αττική

Εντυπωσιακό θέαμα θα προσφέρουν σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία θα πετάξουν σε σχηματισμό πάνω από τον ουρανό της Αττικής μεταξύ 12:15 και 13:15.

Η πτήση πραγματοποιείται στο πλαίσιο δοκιμαστικών για τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου. Οι δοκιμές αυτές εντάσσονται στις προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν τις επόμενες ημέρες, με την Πολεμική Αεροπορία να παρουσιάζει στο κοινό τη δύναμη και την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

Οι κάτοικοι της Αττικής θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά εντυπωσιακούς σχηματισμούς μαχητικών, τα οποία θα πραγματοποιήσουν διελεύσεις και ελιγμούς πάνω από διάφορα σημεία της πόλης, προσφέροντας μια μικρή «πρόγευση» από τον φετινό εορτασμό.