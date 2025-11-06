Τουρκικά «ιπτάμενα τάνκερ» πάνω από την Κύπρο μια ημέρα μετά την ελληνοïσραηλινή άσκηση ανεφοδιασμού

Μαχητικά και υποστηρικτικά αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας πραγματοποίησαν στις 4 Νοεμβρίου εκπαιδευτικές πτήσεις στον διεθνή εναέριο χώρο νότια της Κύπρου, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Η τουρκική αεροπορία πραγματοποίησε εκπαιδευτικές πτήσεις στον διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου, με πτήσεις πάνω από την Κύπρο. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, στις 4 Νοεμβρίου μαχητικά και υποστηρικτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις και συμμετείχαν σε ασκήσεις αεράμυνας και επιθετικής επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τουρκική άσκηση έλαβε χώρα μια μόλις ημέρα μετά την κοινή αεροπορική άσκησης Ελλάδος Ισραήλ, κατά την διάρκεια της οποίας ελληνικά F-16 ανεφοδιάστηκαν από ισραηλινά ιπτάμενα τάνκερ. Και η Τουρκία αποφάσισε να «επιδείξει» τις δικές της δυνατότητες εναέριου ανεφοδιασμού.

?️ 4 Kasım 2025



Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında millî menfaatlerimiz doğrultusunda savunma ve taarruz eğitim uçuşu gerçekleştirildi.… pic.twitter.com/HW5gDopz1O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 6, 2025

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν νότια της Κύπρου, στον διεθνή εναέριο χώρο, με την Άγκυρα να υπογραμμίζει ότι εντάσσονται στο πλαίσιο της «προάσπισης των εθνικών συμφερόντων».

Όπως σημείωσε το υπουργείο Άμυνας της γειτονικής μας χώρας, η άσκηση ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ των μέσων της αεροπορίας και την επιχειρησιακή ικανότητα σε αμυντικές και επιθετικές συνθήκες. Σύμφωνα δε με τα τουρκικά μέσα «η αναφορά στην προστασία των «εθνικών συμφερόντων» δείχνει τη στόχευση της Άγκυρας να επιβεβαιώσει την παρουσία της στη Μεσόγειο, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή».

