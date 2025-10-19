Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα έξι»

Νέες «βολές» κατά της Ελλάδας για τη στάση που ακολουθεί απέναντι στην Τουρκία, θέτοντας ανοικτά το θέμα των χωρικών υδάτων, εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Ο ίδιος μιλώντας χθες το βράδυ στον φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό σταθμό ULKE TV, αναφέρθηκε στο Αιγαίο, λέγοντας: «Στη γλώσσα της ειρήνης, το ζήτημα είναι πραγματικά πολύ απλό. Δεν δέχομαι 12 μίλια, εσείς δεν δέχεστε 6 μίλια. Στεκόμαστε, λοιπόν, σε ορισμένα σημεία, έχουν γίνει διερευνητικές συνομιλίες στο παρελθόν, έχουν καλυφθεί ορισμένες αποστάσεις. Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Όσο υπάρχει η βούληση, αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί».



Και συνέχισε: «Αλλά όλοι φοβούνται: "Αν λύσω αυτό το πρόβλημα, θα μου κοστίσει ίσως την εξουσία;". Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Έτσι, ας πούμε, η (κυβέρνηση στην) Ελλάδα το ξεπερνά και λέει: "Εντάξει, ανεξάρτητα από τον φόβο για την εξουσία μου, λύνοντας ένα πρόβλημα με την Τουρκία, θα κάνω καλό και στη δική μου χώρα"». Πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό όσο ο κ. Μητσοτάκης είναι στην εξουσία. Ειλικρινά, νομίζω ότι το θέλει ειλικρινά».

