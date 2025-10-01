Δολοπλοκίες για διαδοχή Ερντογάν στην Τουρκία: Ο Φιντάν, τα μαχητικά ΚΑΑΝ και το ανοικτό μικρόφωνο

Η δήλωση Φιντάν, το περιστατικό έξω από τον Λευκό Οίκο και η πολιτική αναταραχή

Δολοπλοκίες για διαδοχή Ερντογάν στην Τουρκία: Ο Φιντάν, τα μαχητικά ΚΑΑΝ και το ανοικτό μικρόφωνο
AP
Σε αναβρασμό βρίσκεται η τουρκική πολιτική σκηνή, στον απόηχο της επίσκεψης Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, καθώς ως φαίνεται έχει ξεκινήσει η «μάχη της διαδοχής» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην προεδρία της χώρας.

Αν και ο Τούρκος πρόεδρος παρουσίασε ως την απόλυτη επιτυχία, την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, σύντομα οι δημοσιογραφικές πληροφορίες από τις δύο πλευρές, έδειξαν πως τελικά ο Ερντογάν δεν πήρε πολλά πράγματα – ή καλύτερα, δεν πήρε τίποτα. Δύο εκ πρώτης άσχετα μεταξύ τους γεγονότα αποκαλύπτουν πως οι ραδιουργίες για τη διαδοχή Ερντογάν έχουν ξεκινήσει και μάλιστα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη – με επίκεντρο τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ.

Donald Trump

Αρχικά, μία δήλωση του ισχυρότατου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Στις 27 Σεπτεμβρίου, στον απόηχο της συνάντησης Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, ο Φιντάν δήλωσε πως η μαζική παραγωγή του KAAN εξαρτάται από την έγκριση εξαγωγής αμερικανικών κινητήρων. Ο Φιντάν αναφερόταν στο μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς που θέλει να αναπτύξει η Τουρκία με στόχο να αντικαταστήσει τα παλαιότερα F-16 που διαθέτει.

«Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν τα F-35 και οι κινητήρες των KAAN που περιμένουμε να παραλάβουμε. Το θέμα βρίσκεται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και οι αδειοδοτήσεις τους έχουν σταματήσει. Πρέπει να δοθούν οι άδειες και να παραλάβουμε τους κινητήρες, ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή των KAAN» δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Χακάν Φιντάν

Η δήλωσή του φαίνεται πως «προκάλεσε» μία, νέα, «διορθωτική» παρέμβαση από τον επικεφαλής της Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας Χαλίκ Γκουργκάν, ανέφερε ότι τόσο το αεροσκάφος όσο και ο εγχώριος κινητήρας προχωρούν «κανονικά» σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

«Μακάρι ο Φιντάν να μην είχε απευθύνει αυτήν την προειδοποίηση προς τους συνομιλητές του μέσω των ΜΜΕ. Και να μην είχε έλθει ποτέ στην επικαιρότητα μια τέτοια αντιπαράθεση» έγραψε σε άρθρο-σχόλιο της η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Milliyet, καθώς οι δηλώσεις Φιντάν ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως ενδοκυβερνητική κριτική.

Το βίντεο με το ανοικτό μικρόφωνο και τα σενάρια διαδοχής

Σήμερα, ένα βίντεο που φαίνεται πως κατέγραψε ανοιχτή κάμερα του Associated Press, προκάλεσε νέα ταραχή, σχετικά με όσα έγιναν στον Λευκό Οίκο - και όσα πιθανόν δεν έγιναν, και χρεώνονται στον Ταγίπ Ερντογάν από τους πολιτικούς του αντιπάλους, ιδίως εντός κόμματος.

Η κάμερα και το ανοικτό μικρόφωνο του Associated Press κατέγραψαν μία συζήτηση μεταξύ του ανταποκριτή του τουρκικού NTV Χουσεΐν Γκιουνάι με συνάδελφό του, έξω από τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Νετανιάχου, την περασμένη Δευτέρα.

tourkos-dimosiografos.jpg

«Πώς πήγαν οι συνομιλίες;», ρωτά ο ένας δημοσιογράφος τον Γκιουνάι που απαντά: «Ωραία... αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α......α μας. Δεν πήραμε τίποτα».

«Όχι, λένε πως πήραμε», απαντά ο πρώτος για να επανέλθει ο Γκιουνάι: «Ναι πήραμε, αλλά πήραμε τον π...ο. Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσεις να αγοράζεις φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνεις εμπόριο με την Κίνα και να μεταφέρεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά».

«Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα ‘πεθάνει’!», λέει ο πρώτος για να κλείσει ο Γκιουνάι τη συζήτηση λέγοντας: «Μα αυτή την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν».

Σε εκείνο το σημείο, ο πρώτος δημοσιογράφος τον ρωτά, μήπως είναι «ανοιχτή», δηλαδή καταγράφει, η κάμερά του, με τον Γκιουνάι να υποστηρίζει: «Oχι... ανοίγει.. αν πατήσω μόνο εδώ αυτό... » και συνεχίζει περί διαδοχής Ερντογάν: «Μέσα (στην Άγκυρα) ήδη πιέζουν ιδιαίτερα τον Χακάν Φιντάν. Τώρα που με τη δήλωσή του τού ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών... κανείς δεν το ήξερε. Ο άνθρωπος έριξε ξαφνικά μια βόμβα. Το έκανε εσκεμμένα. Παίζει με τον Αλμπαϊράκ. Δηλαδή παίζει με τον γαμπρό. Εκεί μέσα υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και τον Μπιλάλ (σ.σ. γιος του Ερντογάν). Αυτές οι τρεις ομάδες σκοτώνονται».

Η απόλυση του ανταποκριτή του NTV

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο στην Τουρκία, προκλήθηκε πολιτική αναστάτωση με θύμα τον ίδιο τον δημοσιογράφο Χουσεΐν Γκιουνάι που απολύθηκε από το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε», ακούγεται να λέει ο ανταποκριτής του NTV στην Ουάσινγκτον Χουσεΐν Γκιουνάι που πλήρωσε την αφέλεια και την αμετροέπειά του να μιλήσει για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων Ερντογάν - Τραμπ μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες και μάλιστα έξω από τον Λευκό Οίκο.

Τα σενάρια στην Τουρκία για αποχώρηση Ερντογάν από την προεδρία

Η αποστροφή του Χακάν Φιντάν δεν θεωρείται ότι μπορεί να έγινε τυχαία, αντίθετα συνδέεται με τα σενάρια που διακινούνται στη Τουρκία για την εν κινήσει αποχώρηση Ερντογάν από εξουσία, σχολίασε το πρωί της Τετάρτης ο βουλευτής της ΝΔ και διεθνολόγος Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στον Σκάι.

Ένας από τους βασικούς διεκδικητές, ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, μίλησε για τα ΚΑΑΝ, αφήνοντας αιχμές για την παραγωγή των εθνικών κινητήρων του τουρκικού μαχητικού. «Ο Φιντάν δεν μιλάει τυχαία και, αυτός ήταν και ο λόγος που είδε τους προηγούμενους μήνες και τα δημοσιεύματα για την γνησιότητα των πτυχίων του. Στην Τουρκία αν δεν έχεις πτυχίο δεν μπορείς να διεκδικήσεις την προεδρία και βγήκαν δημοσιεύματα που έλεγαν πως το πτυχίο του είναι πλαστό», είπε μεταξύ άλλων.

