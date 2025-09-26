Le Figaro: «Ο Τραμπ χλευάζει τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο»

Για μια παράξενη επίδειξη φιλίας από τον Αμερικανό πρόεδρο προς τον Τούρκο ομόλογό του, κάνει λόγο σε σημερινό δημοσίευμά της η γαλλική Le Figaro - Καταγγέλλει «εκτεταμένη καταστολή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία»

Le Figaro: «Ο Τραμπ χλευάζει τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο»
President Donald Trump, right, speaks during a meetig with Turkish President Recep Tayyip Erdogan in the Oval Office of the White House, Thursday, Sept. 25, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Αστείο ή ψέμα, διερωτάται με έκπληξη ο αρθρογράφος της γαλλικής εφημερίδας και στέκεται στο ασυγκίνητο πρόσωπο του Τούρκου προέδρου μετά το απροσδόκητο σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο. «Ξέρει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον για τις νοθευμένες εκλογές», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ χαμογελώντας, δείχνοντας τον Τούρκο ομόλογό του, ο οποίος καθόταν δίπλα του στο Οβάλ Γραφείο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρέμεινε «φίλος» του κατά τη διάρκεια της «άδικης εξορίας» του , η οποία, όπως είπε, οφειλόταν σε «στημένες εκλογές».

Ο όρος «εξορία» αναφέρεται στη διάρκεια της θητείας του Δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, στο αξίωμα.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επιμένει να ισχυρίζεται ότι η νίκη των Δημοκρατικών επί του το 2020, η οποία επικυρώθηκε από πολλαπλές δικαστικές αποφάσεις, ήταν αποτέλεσμα μαζικής εκλογικής απάτης.

«Εκτεταμένη καταστολή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία»

Στη συνέχεια, η Le Figaro κάνει λόγο για μια εκτεταμένη καταστολή της τουρικής αντιπολίτευσης.

Μια κατάσταση που, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Τούρκος πρόεδρος γνωρίζει καλά. Τα σχόλια του Αμερικανού αρχηγού κράτους ήρθαν σε μια στιγμή που το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης της Τουρκίας έχει γίνει στόχος επανειλημμένων ερευνών και συλλήψεων, η πιο εντυπωσιακή από τις οποίες ήταν αυτή του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κύριος αντίπαλος του αρχηγού του κράτους, συνελήφθη στις 19 Μαρτίου και παραμένει υπό κράτηση. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης επηρεαστεί από μια εκτεταμένη καταστολή.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν απάντησε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, απλώς τον κοίταξε επίμονα για πολλή ώρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε τη συνέντευξη Τύπου, αναφέροντας συγκεκριμένα την επιθυμία του η Τουρκία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο .

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης στον Τύπο ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται στην εξουσία από το 2014 είναι «ένας σκληρός τύπος. Είναι ένας τύπος με πολύ σταθερές ιδέες. Συνήθως δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν σταθερές ιδέες, αλλά πάντα μου αρέσει αυτός ».

