Τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο αποκαλύπτει ανοιχτό μικρόφωνο

Μια συνομιλία που κατά λάθος καταγράφηκε on camera κι ένα βίντεο που έγινε viral στα social media αποκαλύπτουν την πραγματική ουσία της επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Το ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε έναν από τους πιο αξιόπιστούς Τούρκους ανταποκριτές να δηλώνει πως ο Ερντογάν κατά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν κέρδισε ουσιαστικά, τίποτε.

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε», ακούγεται να λέει ο ανταποκριτής του NTV στην Ουάσινγκτον Χουσεΐν Γκιουνάι.

Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε στην Τουρκία, όπου προκλήθηκε πολιτική αναστάτωση με θύμα τον ίδιο τον δημοσιογράφο, που απολύθηκε από το δίκτυο.

«Πώς πήγαν οι συνομιλίες μας, δεν πήραμε καμία πληροφορία από μέσα;», ακούγεται να τον ρωτά ο συνομιλητής του τον δημοσιογράφο, ο οποίος απαντά: «Πήραμε τον π...ο. Τίποτα δεν πήραμε».

Η συνομιλία του Γκιουνάι με άλλον δημοσιογράφο καταγράφηκε από κάμερα του Associated Press (AP), κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο – δηλαδή λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν.

Μετά το περιστατικό, ο Γκιουνάι δημοσιοποίησε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφερόταν στη γέννηση του παιδιού του και το μόνο που έγραψε σχετικά με το συμβάν ήταν «τα σημερινά νέα είναι λίγο ατυχή».

