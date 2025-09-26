Το πρώτο μεγάλο deal ΗΠΑ - Τουρκίας είναι γεγονός: Αγορά αεροσκαφών της Boeing
Αναφέρθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Boeing σχετικά με την αγορά συνολικά 150 αεροσκαφών τύπου 737-8/10 MAX ολοκληρώθηκαν
Το αεροσκάφος των Turkish Airlines που μετέφερε τον πρόεδρο Ερντογάν προσγειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ο Τούρκος ηγέτης επέστρεψε σαν... νικητής και τροπαιούχος από την Ουάσινγκτον έπειτα από τις χθεσινές συνομιλίες στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.
Η Turkish Airlines είναι και η πρώτη που θα επωφεληθεί από αυτή τη συνάντηση. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπαράκ, δήλωσε: «Η συμφωνία με την Boeing έχει ολοκληρωθεί», απαντώντας σε ερώτηση μετά τη σύνοδο κορυφής Ερντογάν-Τραμπ.
Σχετικά με τη συνάντηση μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ, ο Μπαράκ είπε: «Ήταν επική. Θα πρέπει να είστε περήφανοι για τον πρόεδρο Ερντογάν».
Αμέσως μετά τη συνάντηση, οι Τουρκικές Αερογραμμές (THY) ανακοίνωσαν αγορές αεροσκαφών από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκαναν οι Turkish Airlines στην Πλατφόρμα Δημόσιας Γνωστοποίησης (KAP), αναφέρθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Boeing σχετικά με την αγορά συνολικά 150 αεροσκαφών τύπου 737-8/10 MAX, εκ των οποίων τα 100 είναι σταθερού τύπου και τα 50 προαιρετικά, έχουν ολοκληρωθεί.
Αναφέρθηκε ότι η οριστικοποίηση αυτών των παραγγελιών εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον κατασκευαστή κινητήρων CFM International.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Turkish Airlines ανακοίνωσε επίσης ότι αποφάσισε να αγοράσει συνολικά 75 αεροσκάφη τύπου B787-9 και B787-10 από την Boeing, εκ των οποίων τα 50 είναι οριστικές παραγγελίες και τα 25 είναι προαιρετικά, με παράδοση μεταξύ 2029 και 2034.