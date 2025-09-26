Το πρώτο μεγάλο deal ΗΠΑ - Τουρκίας είναι γεγονός: Αγορά αεροσκαφών της Boeing

Το αεροσκάφος των Turkish Airlines που μετέφερε τον πρόεδρο Ερντογάν προσγειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ο Τούρκος ηγέτης επέστρεψε σαν... νικητής και τροπαιούχος από την Ουάσινγκτον έπειτα από τις χθεσινές συνομιλίες στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Turkish Airlines είναι και η πρώτη που θα επωφεληθεί από αυτή τη συνάντηση. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπαράκ, δήλωσε: «Η συμφωνία με την Boeing έχει ολοκληρωθεί», απαντώντας σε ερώτηση μετά τη σύνοδο κορυφής Ερντογάν-Τραμπ.

Σχετικά με τη συνάντηση μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ, ο Μπαράκ είπε: «Ήταν επική. Θα πρέπει να είστε περήφανοι για τον πρόεδρο Ερντογάν».

? Oval Ofis’te ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Herkesin saygı duyduğu bir lider” diyen Trump, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda önemli mesajlar verdi. Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarının hemen kaldırılabileceğini söyledi.



➡️ Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump,… pic.twitter.com/uwodHWDRaN — milliyet.com.tr (@milliyet) September 26, 2025

Αμέσως μετά τη συνάντηση, οι Τουρκικές Αερογραμμές (THY) ανακοίνωσαν αγορές αεροσκαφών από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκαναν οι Turkish Airlines στην Πλατφόρμα Δημόσιας Γνωστοποίησης (KAP), αναφέρθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Boeing σχετικά με την αγορά συνολικά 150 αεροσκαφών τύπου 737-8/10 MAX, εκ των οποίων τα 100 είναι σταθερού τύπου και τα 50 προαιρετικά, έχουν ολοκληρωθεί.

Αναφέρθηκε ότι η οριστικοποίηση αυτών των παραγγελιών εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον κατασκευαστή κινητήρων CFM International.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Turkish Airlines ανακοίνωσε επίσης ότι αποφάσισε να αγοράσει συνολικά 75 αεροσκάφη τύπου B787-9 και B787-10 από την Boeing, εκ των οποίων τα 50 είναι οριστικές παραγγελίες και τα 25 είναι προαιρετικά, με παράδοση μεταξύ 2029 και 2034.

?? Turkey has struck a “deal of the century” with Boeing, signing a multibillion-dollar contract



The purchase will include Boeing 737s and 787 Dreamliners from the U.S. Most of the planes will go to Turkish Airlines — though other Turkish carriers may also sign contracts. The… pic.twitter.com/7m6QKmDzrq — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2025

