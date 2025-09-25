«Πυρά» Κεμαλιστών για τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ: Φιάσκο για Halkbank, Μπράνσον και εκλογές

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στην Τουρκία η συνάντηση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο. Ο βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση μέσω των social media κατά των χειρισμών της κυβέρνησης.

Σε δήλωσή του, ο Μπασαρίρ κάνει λόγο για «ντροπή» και «φιάσκο», επικαλούμενος τις δηλώσεις του Τραμπ. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είπε: «Εγώ τηλεφώνησα στον Ερντογάν και εκείνος απελευθέρωσε τον Πάστορα Μπράνσον». Ο Μπασαρίρ σημειώνει με κριτική διάθεση: «Αυτή είναι η δικαιοσύνη της Τουρκίας. Αυτή η ντροπή δεν θα καθαρίσει, ακόμα κι αν ο υπουργός Δικαιοσύνης πει 7.575 φορές ότι η Τουρκία είναι κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει εντολή. Με μία λέξη, είναι σκανδαλώδες».

Ο Μπασαρίρ αναφέρθηκε και σε άλλες επίμαχες δηλώσεις του Τραμπ, όπως ότι ο Ερντογάν του ζήτησε χάρη για την υπόθεση της τουρκικής τράπεζας Halkbank, καθώς και σε δηλώσεις σχετικά με τις εκλογές και τις σχέσεις με τη Ρωσία. «Η δικαιοσύνη και η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας καθορίζονται μέσω τηλεφωνημάτων, παζαριών και εντολών», τόνισε, συμπληρώνοντας: «Δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κυριαρχία. Ο Τραμπ μίλησε, ο "ηγεμόνας του αιώνα" σίγησε!».

Trump’tan al haberi…



Trump diyor ki; “Ben aradım Erdoğan, Rahip Brunson’ı serbest bıraktı.”



Bu nasıl bir utançtır!



Adalet bakanı değil 75 kere, 7575 kere “Türkiye bir hukuk devletidir” dese de bu utanç temizlenmeyecek!



Yargı yok, talimat var!

Tek kelime ile bu bir… — Ali Mahir Başarır (@alimahir) September 25, 2025

