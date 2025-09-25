ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν - Διήρκεσε 2 ώρες και 18 λεπτά

Εμφανώς ικανοποιημένος αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο, όπου πέρασε το κατώφλι του έπειτα από 6 χρόνια ο πρόεδρος Ερντογάν

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν - Διήρκεσε 2 ώρες και 18 λεπτά
Στις 20:50 ολοκληρώθηκε η κατ' ιδίαν συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνόδευσε τον Ταγίπ Ερντογάν μέχρι το κατώφλι του Λευκού Οίκου, όπου τον είχε υποδεχθεί κατά τις 18:31.

Αφού καλωσόρισε τον Τούρκο πρόεδρο τον συνόδευσε στο Οβάλ Γραφείο όπου προέβησαν σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Τα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης περιελάμβαναν την αγορά F-16 και F-35, την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλης, την υπόθεση Halkbank, τις εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Τουρκίας και την αγορά πετρελαϊκών προϊόντων της Τουρκίας από τη Ρωσία.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας ότι ο πρόεδρος Ερντογάν χαίρει σεβασμού στη χώρα του και σε όλο τον κόσμο. «Τρέφω μεγάλο σεβασμό γι' αυτόν. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Θα αυξήσουμε το εμπόριο με την Τουρκία. Θα συζητήσουμε τα ζητήματα των F-16 και F-35 κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Είναι μεγάλη τιμή που τον έχουμε εδώ. Είναι ένα άτομο με σαφείς ιδέες και κάνει σπουδαία πράγματα».

Ο Ερντογάν, από την άλλη πλευρά, είπε: «Διανύουμε μια διαφορετική φάση στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη θητεία του κ. Τραμπ. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λεπτομερώς σήμερα τα F-35, το ζήτημα των F-16 και τις σχέσεις μας με την Halkbank. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι ευθύνη μας σχετικά με τη Σχολή της Χάλκης. Θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω αυτό το θέμα με τον κ. Βαρθολομαίο όταν επιστρέψω».

ΤΡΑΜΠ: Οι κυρώσεις CAATSA μπορούν να αρθούν

Ο Τραμπ είπε ότι οι κυρώσεις CAATSA θα μπορούσαν να αρθούν.

Ερωτηθείς αν «θα υπάρξει πώληση F-35;», ο Τραμπ απάντησε: «Θα συζητήσουμε το ζήτημα των F-35. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Μιλάμε πολύ σοβαρά. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα εδώ. Αυτά θα συζητηθούν επίσης. Αν έχουμε μια καλή συνάντηση, μπορούμε να άρουμε αμέσως τις κυρώσεις CAATSA».

Σύνοδος κορυφής Ερντογάν-Τραμπ στην Ουάσινγκτον: Η συνάντηση ολοκληρώθηκε - 1

Τραμπ: Είμαστε κοντά στην επίτευξη κάποιας συμφωνίας για τη Γάζα

Ο Τραμπ σημείωσε ότι είχε μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν και άλλους ηγέτες στον ΟΗΕ σχετικά με τη Γάζα, λέγοντας: «Νομίζω ότι είμαστε κοντά στην επίτευξη κάποιου είδους συμφωνίας».

Όσον αφορά τη Γάζα, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι μπορεί να επιλυθεί, αλλά θέλουμε τους ομήρους. Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Μπορούν να ληφθούν μέτρα για τη Γάζα».

Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας

Απαντώντας στην ερώτηση «πώς βλέπετε τις προσπάθειες του προέδρου Ερντογάν να φέρει κοντά τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν και τον Ζελένσκι», ο Τραμπ είπε:

«Όλοι σέβονται τον Ερντογάν. Κι εγώ επίσης. Μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Είναι πολύ καλό που είναι ουδέτερος αυτή τη στιγμή. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Είπα στον Πούτιν: "Σταμάτησα και τερμάτισα επτά πολέμους". Αυτός είναι ένας από τους πολέμους που πρέπει να ολοκληρωθούν. Οι μάχες είναι πολύ σφοδρές, εκατομμύρια στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους. Υπάρχει τόσο σφοδρός βομβαρδισμός που μόλις και μετά βίας έχουν κερδίσει έδαφος. Δεν θέλω να το τρίψω στα μούτρα κανενός, αλλά η Ρωσία έχει ξοδέψει εκατομμύρια δολάρια σε πολεμικά πυρομαχικά, έχει σπαταλήσει ζωές. Νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσουμε, είναι καιρός να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό».

Σύνοδος κορυφής Ερντογάν-Τραμπ στην Ουάσινγκτον: Η συνάντηση ολοκληρώθηκε - 2

Φωτογραφία από τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

ΤΡΑΜΠ για Συρία

«Αυτό που συμβαίνει στη Συρία είναι επιτυχία του Ερντογάν», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Αυτή είναι μια μεγάλη νίκη για την Τουρκία. Πρέπει να δώσουμε στη Συρία μια ευκαιρία. Ο Ερντογάν μου ζήτησε την άρση των κυρώσεων».

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Ερντογάν:

«Είστε ένας Πρόεδρος που έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ καταβάλλει προσπάθειες για την ειρήνη. Συναντιέστε επίσης με πολλούς ηγέτες στην περιοχή. Πώς μπορείτε να συνεργαστείτε στο μέλλον;»

Ο Ερντογάν απάντησε: «Το λέω αυτό επειδή το πιστεύω. Πιστεύω ότι μαζί, χέρι-χέρι, θα ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες στην περιοχή».

Με F-22 στο πέτο

Ο Τραμπ τράβηξε την προσοχή κατά τη συνάντησή του με τον Ερντογάν καθώς έφερε στο πέτο του ένα F-22 Raptor. Επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ δεν πωλούν αυτό το αεροσκάφος σε άλλες χώρες.

Σύνοδος κορυφής Ερντογάν-Τραμπ στην Ουάσινγκτον: Η συνάντηση ολοκληρώθηκε - 3

