ΗΠΑ -Επιστολή 20 Αμερικανών βουλευτών: «Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στον Ερντογάν»

«Φρένο» στις επιδιώξεις της αμερικανικής ηγεσίας να πωλήσει αμερικανικά μαχητικά F-16 και F-35 στην Τουρκία του Ερντογάν, λέγοντας ότι θα παραβιάσει την αμερικανική νομοθεσία, επιχειρούν να βάλουν είκοσι Αμερικανοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων και Ελληνοαμερικανοί.

Επίσης, επισημαίνουν τους κινδύνους ακόμα και για την εθνική ασφάλεια των ίδιων των ΗΠΑ.

Μεταξύ άλλων, εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ζητώντας από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να σεβαστεί τη νομοθεσία, προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία.



Οι Ελληνοαμερικανοί Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη, καθώς κι άλλα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ προειδοποιούν ότι η προγραμματισμένη πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, στέκονται στο γεγονός ότι η Τουρκία κατέχει το ρωσικό σύστημα πυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο θεωρείται σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να αναλύει τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, όπως τα F-16 και F-35. Το ρωσικό σύστημα, αν λειτουργεί παράλληλα με τα αμερικανικά αεροσκάφη, επιτρέπει στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες την πρόσβαση σε στρατηγικά δεδομένα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την τεχνολογία των ΗΠΑ.



Το 2019, η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα F-35 μετά την απόφαση να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400, γεγονός που παραβιάζει τον νόμο CAATSA (Countering American Adversaries Through Sanctions Act) και έχει οδηγήσει σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας.



Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η πώληση αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση από το Κογκρέσο θα ήταν σαφής παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας και θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου.





Δείτε την επιστολή:

