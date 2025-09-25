Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: «Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, Θα αγοράσουν F-16 και F-35»

Eπί τάπητος αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35

Την πόρτα του Λευκού Οίκου πέρασε έπειτα από έξι χρόνια, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για κρίσιμες συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δηλώσεις τους σε δημοσιογράφους, οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν στο ζήτημα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από χίλια κύματα, μετά τον νόμο CAATSA που μπλόκαρε την πώληση των αμερικανικών αεροσκαφών στην Τουρκία.

Πριν τις κατ' ιδίαν συνομιλίες των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο που αναμένεται να διαρκέσουν δύο ώρες, o Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε φορώντας στο κοστούμι του καρφίτσα με ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 δίπλα στην αμερικανική σημαία, σε μια συμβολική κίνηση:

«Όταν ήμουν εξόριστος ήμασταν ακόμη φίλοι. Θα συζητήσουμε. Θα αγοράσουν F-16 και F-35 και διάφορα άλλα πράγματα. Είναι μεγάλη τιμή να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Τουρκίας». Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι θα συζητήσουν για τα μαχητικά αεροσκάφη. Πέρα από τα αμερικανικά μαχητικά, «θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις σχέσεις με την Halkbank» προσέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Είναι δογματικός, αλλά αν και τους δογματικούς δεν τους συμπαθώ, αυτόν εδώ τον συμπαθώ. Είναι σκληρός», απάντησε ο Τραμπ και εξήρε την «τρομακτική επιρροή στην περιοχή» που έχει ο Ερντογάν.

Ερωτώμενος για τη Γάζα ο Τραμπ απάντησε ότι «είμαστε κοντά σε συμφωνία» μιλώντας για μια «πολύ καλή συνάντηση με τους ηγέτες των μεγαλύτερων χωρών της περιοχής». «Θέλουμε όλους τους ομήρους πίσω», πρόσθεσε.

Ερωτώμενος για τον πόλεμο στην Ουκρανία απάντησε: «Η Ρωσία δαπάνησε εκατομμύρια και εκατομμύρια σε βόμβες, προσωπικό και ζωές. Είναι ώρα να σταματήσει αυτό».

Χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν υπεύθυνο για την επιτυχία στη Συρία. «Αυτός πρέπει να πάρει τα εύσημα. Θα έχει πολλά να πει για την Συρία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία»

Ο Τραμπ απάντησε στην ερώτηση αν «εννοούσε την Τουρκία, ως τη χώρα που προμηθεύεται πετρέλαιο από τη Ρωσία;»:

«Συνήθως δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι με απόψεις, αλλά μου αρέσει. Ο Ερντογάν είναι σκληρός τύπος και έχει ισχυρή άποψη, αλλά μου αρέσει. Ελπίζω να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην ανάγκη να τερματιστεί.

Ερντογάν: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος διαβεβαίωσε πως είναι έτοιμος να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο σχετικά με την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης, προσθέτοντας ότι μόλις επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Παρακολουθήστε την υποδοχή και τη συνομιλία:

H συμβολική κίνηση του Τραμπ πριν από τη συνάντηση με τον Ερντογάν

Μετά την επίσκεψή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον και φιλοξενήθηκε στο Blair House κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Αυτός είναι ένας ιστορικός ξενώνας, που χρονολογείται πριν από 200 χρόνια. Η φιλοξενία επισκεπτών εκεί θεωρείται σύμβολο πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής εγγύτητας, καθώς και ιστορικών δεσμών μεταξύ των χωρών.

Πρόκειται για τον επίσημο ξενώνα του Λευκού Οίκου, που διατίθεται για τους ειδικούς προσκεκλημένους του Αμερικανού προέδρου.

Μια τουρκική σημαία κρεμόταν στην είσοδο του κτιρίου πριν από την άφιξη του Ερντογάν.

