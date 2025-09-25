Τραμπ σε Ερντογάν: Να σταματήσει η Τουρκία να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ευθέως από τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν, ενώπιον των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, πιστεύοντας ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ό πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα ήθελε η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, να σταματήσει να το αγοράζει όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς πώς μπορεί ο Ερντογάν να βοηθήσει να φέρει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ απάντησε:

«Ο Τούρκος ηγέτης "χαίρει μεγάλου σεβασμού και από τους δύο" και θα μπορούσε να ασκήσει "μεγάλη επιρροή" αν το ήθελε, αν και αυτή τη στιγμή είναι "πολύ ουδέτερος".Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία».

Επισήμανε, επιπροσθέτως, «γγνωρίζει τον Πούτιν όπως τον γνωρίζω εγώ», επανέλαβε όπως από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι έχει επιλύσει αρκετούς πολέμους, και σημείωσε ότι πίστευε ότι αυτός θα ήταν από τους ευκολότερους να επιλυθούν.

Συνέχισε ότι η Ρωσία έχει ξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια και δεν έχει κερδίσει «ουσιαστικά καμία γη», και τόνισε: «Νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσει, πραγματικά το πιστεύω».

