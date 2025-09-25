Ερντογάν σε Τραμπ: Η Τουρκία θα κάνει ό,τι της αναλογεί για επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης

Ερντογάν σε Τραμπ: Η Τουρκία θα κάνει ό,τι της αναλογεί για επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης
President Donald Trump, from right, meets with Turkish President Recep Tayyip Erdogan in the Oval Office of the White House, Thursday, Sept. 25, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
Τη δέσμευση πως η Τουρκία θα κάνει ό,τι της αναλογεί στο θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ανέλαβε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τς δηλώσεις στους δημοσιογράφους με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

«Θα κάνουμε ότι μας αναλογεί» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα της Σχολής της Χάλκης.

Επίσης, δεσμεύτηκε πως θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο μετά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη.

«Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο» δήλωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε: «Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (σ.σ. στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια».

Είπε επίσης ότι θα θέσει στις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν και το θέμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-16.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στο θέμα των μαχητικών F-35, από το πρόγραμμα των οποίων η Τουρκία αποβλήθηκε λόγω της αγοράς από τη Ρωσία του συστήματος αεράμυνας S-400, όπως και της προμήθειας νέων και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου στόλου των τουρκικών μαχητικών F-16. «Πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά το θέμα των F-35 και F-16, καθώς και το θέμα της Halk Bank», της τουρκικής κρατικής τράπεζας που έχει δικαστικές εκκρεμότητες με την αμερικανική Δικαιοσύνη, κατηγορούμενη για παραβίαση των κυρώσεων προς το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι αν η συνάντηση με τον κ. Ερντογάν είναι καλή «μπορούμε να άρουμε αμέσως» τις κυρώσεις CAATSA».

