Ισχυρός συμβολισμός Τραμπ στη συνάντηση με Ερντογάν: Φορούσε καρφίτσα με «χρυσό» F-35

Σε μια κίνηση με υψηλό συμβολισμό κατά τη διάρκεια της υποδοχής του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φορούσε μια «καρφίτσα» στο σακάκι του με ένα χρυσό F-35.

Το τι ακριβώς σηματοδοτεί αυτό, είναι κάτι που θα αποδειχθεί, αφού σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ σκοπός του είναι να πουλήσει τα μαχητικά 5ης γενιάς στην Τουρκία.

Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες πληροφορίες, είναι «καρφίτσεςς» που η εταιρεία Lockheed Martin μοιράζει σε δημοσιογράφους αλλά και «πελάτες» της.