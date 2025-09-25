Ισχυρός συμβολισμός Τραμπ στη συνάντηση με Ερντογάν: Φορούσε καρφίτσα με «χρυσό» F-35
Το τι ακριβώς σηματοδοτεί η επιλογή του προέδρου Τραμπ, είναι κάτι που θα αποδειχθεί αφού το ζήτημα των F-35 είναι κεντρικό.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε μια κίνηση με υψηλό συμβολισμό κατά τη διάρκεια της υποδοχής του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φορούσε μια «καρφίτσα» στο σακάκι του με ένα χρυσό F-35.
Το τι ακριβώς σηματοδοτεί αυτό, είναι κάτι που θα αποδειχθεί, αφού σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ σκοπός του είναι να πουλήσει τα μαχητικά 5ης γενιάς στην Τουρκία.
Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες πληροφορίες, είναι «καρφίτσεςς» που η εταιρεία Lockheed Martin μοιράζει σε δημοσιογράφους αλλά και «πελάτες» της.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:28 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του αποκλεισμού του Ισραήλ από UEFA και FIFA
18:41 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Παράξενη λευκή λωρίδα φωτός διέσχισε για 10 λεπτά στον ουρανό των ΗΠΑ
18:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μεγάλη φωτιά στα Γρεβενά – Στη μάχη και εναέρια μέσα
18:23 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα του Νίκου Ρογκαβόπουλου στον κόσμο
18:12 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί η σημερινή ημερομηνία είναι τετράγωνη - Δεν θα ζει κανείς μας όταν έρθει η επόμενη
11:44 ∙ WHAT THE FACT