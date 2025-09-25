Τραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα - Απέφυγε τη δημόσια κριτική στον Ερντογάν

Την εκτίμηση πως «είμαστε κοντά στην επίτευξη κάποιου είδους συμφωνία για τη Γάζα», εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, έχοντας πλάι του τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε από κοινού με τον Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τους ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών με αντικείμενο τη Γάζα. «Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά στην επίτευξη κάποιου είδους συμφωνίας» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ και συνέχισε:

«Νομίζω ότι μπορεί να επιλυθεί, αλλά θέλουμε τους ομήρους. Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Μπορούν να ληφθούν μέτρα για τη Γάζα».

Όταν ρωτήθηκε για πιθανές διαφωνίες με τον Ερντογάν σχετικά με την πολιτική για τη Γάζα, ο Τραμπ κατάφερε να αποφύγει κάθε είδους δημόσια κριτική, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει τη στάση του Ερντογάν.

Αυτή την εβδομάδα, ο Ερντογάν κατέστησε τη στάση του εξαιρετικά σαφή - δύο φορές.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ερντογάν κάλεσε τον κόσμο να «σταθεί στο πλευρό των καταπιεσμένων Παλαιστινίων στο όνομα της ανθρωπότητας».

«Ενώ ο λαός σας αντιδρά στη βαρβαρότητα στη Γάζα, έχετε το θάρρος να προχωρήσετε», είπε ο Ερντογάν.

Στη συνέχεια, σε συνέντευξή του στο Fox, ο Ερντογάν δήλωσε ρητά ότι «η γενοκτονία προκαλείται από τον Νετανιάχου» - μια άποψη πολύ διαφορετική από αυτή της κυβέρνησης Τραμπ.

Διαβάστε επίσης