Τουρκία: Ανασκευάζει τις δηλώσεις Ερντογάν για Τραμπ και ρίχνει την ευθύνη στο FOX

Η Διεύθυνση Επικοινωνιών εξέδωσε δήλωση σχετικά με τις δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν σε συνέντευξη στο Fox News, στην οποία υποστήριζε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ δεν τήρησε την υπόσχεσή του να τερματίσει τους πολέμους Ρωσίας-Ουκρανίας και Γάζας.

Η Διεύθυνση Επικοινωνιών δήλωσε ότι οι λέξεις είχαν χάσει το νόημά τους στη μετάφραση και διευκρίνισε ότι ο Ερντογάν εκτιμά τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό των πολέμων. Το Fox News, ωστόσο, δήλωσε ότι η μετάφραση ήταν ακριβής.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπενθυμίζοντας προηγούμενες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό των πολέμων Ρωσίας-Ουκρανίας και Γάζας, δήλωσε: «Αν θυμάστε, ο κ. Τραμπ χρησιμοποίησε μια φράση. "Θα τερματίσω τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας". Τελείωσε; Συνεχίζεται ακόμα. Ομοίως, είπε: "Θα τερματίσω τον πόλεμο της Γάζας". Τελείωσε; Όχι. Έτσι, αφού εμπλακείς σε αυτό, κάποιοι λογαριασμοί πληρώνονται. Και πράγματι, η ανταλλαγή κρατουμένων τελείωσε».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Cumhuriyet, η αγγλική μετάφραση που δημοσιεύτηκε στο Fox News έγραφε αυτές τις δηλώσεις ως «Ο Τραμπ δεν τήρησε τις υποσχέσεις του».

Αυτή η μετάφραση προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είπε: «Οι ηγέτες μας παρακαλούν να συμμετάσχουμε στις συναντήσεις και για μια πεντάλεπτη χειραψία».

Μετά την αρνητικές αντιδράσεις από τις ΗΠΑ, το Γραφείο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Τουρκίας στην Ουάσινγκτον έστειλε δήλωση στο Fox News. Η δήλωση ανέφερε:

«Η απάντηση του Προέδρου Ερντογάν σε μια ερώτηση σχετικά με τον τερματισμό των πολέμων χάθηκε στη μετάφραση. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε τις σημαντικές προκλήσεις και το κόστος του τερματισμού των πολέμων και επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ σε αυτό το θέμα».

Fox: Η μετάφρασή μας είναι σωστή

Ωστόσο, το Fox News επέμεινε στην ακρίβεια της μετάφρασής του. Ο παρουσιαστής Μπρετ Μπάιερ ανέφερε τη διόρθωση της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και είπε: «Ο Πρόεδρος της Τουρκίας ήθελε να διευκρινίσει αυτές τις παρατηρήσεις πριν από τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Το Fox News υπερασπίζεται την ακρίβεια της μετάφρασής μας».