Daily Mail - Τραμπ προς Ερντογάν: Αυτός ξέρει από νοθεία στις εκλογές

Ένα διφορούμενο απόσπασμα της βρετανικής Daily Mail στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τραμπ μοιάζει να κάνει έναν υπαινιγμό ότι ο Ερντογάν συμμετείχε σε εκλογική νοθεία.

«Είναι ευχαρίστησή μου να βρίσκομαι με τον πρόεδρο Ερντογάν. Είμαστε φίλοι για πολύ καιρό, ακόμη και τα τέσσερα χρόνια που ήμουν στην "εξορία", άδικα, όπως αποδείχτηκε, εκλογική νοθεία, ξέρει από νοθευμένες εκλογές καλύτερα από τον καθένα» είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στον Τούρκο ομόλογό του κατά τη διάρκεια των δηλώσεων τους στους δημοσιογράφους, στον Λευκό Οίκο.

Από το περιεχόμενο της τοποθέτησης του Αμερικανού προέδρου, δεν προκύπτει ότι ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ερντογάν για νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά ότι αντιθέτως, χρησιμοποίησε τον πάγιο ισχυρισμό ότι η ήττα του από τον Μπάιντεν στις εκλογές του 2021 ήταν αποτέλεσμα νόθευσης της λαϊκής βούλησης των Αμερικανών για να ισχυριστεί προφανώς ότι και ο Ερντογάν έχει υποστεί (!) αλλοίωση εκλογικών αποτελεσμάτων ως προϊόν στοχευμένης επιχείρησης των πολιτικών του αντιπάλων.

Τι από τα δύο εννοούσε πραγματικά ο πρόεδρος Τραμπ το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Ωστόσο, η έκφραση του αν απομονωθεί από το συνολικό περιεχόμενο της διθυραμβικής τοποθέτησης για τον Ερντογάν, μοιάζει σαν να έχει ένα βαρύ υπαινιγμό για τον Τούρκο πρόεδρο, κάτι που κατά πάσα πιθανότητα δεν ισχύει, αφού όσο κι αν φαίνεται περίεργο, ο Ταγίπ Ερντογάν έχει κατηγορήσει κατά καιρούς τους πολιτικούς αντιπάλους για χειραγώγηση του εκλογικού σώματος και τουλάχιστον στην περίπτωση της εκλογής του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, το κόμμα του προέδρου της Τουρκίας να αμφισβητήσει στα δικαστήρια τη νίκη του σφοδρού επικριτική του Ερντογάν που βρίσκεται φυλακισμένος.

Trump: Turkish leader knows about rigged elections. pic.twitter.com/1SHNS3e6vJ — Daily Mail (@DailyMail) September 25, 2025

