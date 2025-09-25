Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Υπογράφηκε ενεργειακή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας

«Με τη συμφωνία που υπογράψαμε με τις ΗΠΑ [κατά τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν] θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή μας. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής» δήλωσε μιλώντας στο CNN Türk σχετικά με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια, ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

« Αυτή η μακροπρόθεσμη συμφωνία, την οποία έχουμε συνάψει σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, θα συμβάλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού μας σε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Θα διασφαλίσει επίσης τη θέση μας ως κεντρικής χώρας στον τομέα της ενέργειας και θα διασφαλίσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή μας. Έχουμε ξεκινήσει μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει τη βαθιά ριζωμένη και πολυδιάστατη συνεργασία μας».

Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για τους πυρηνικούς σταθμούς, ο υπουργός ανέφερε: «Έχουμε ξεκινήσει μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει περαιτέρω τη βαθιά ριζωμένη και πολυδιάστατη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας».