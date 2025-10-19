Γεραπετρίτης σε Φιντάν για το SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος 

Απάντηση στην επιθετική ρητορική του Χακάν Φιντάν δίνει η Αθήνα, διά στόματος του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική, που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται» αναφέρει σε δήλωσή του ο Έλληνας ΥΠΕΞ.



«Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται, οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές. Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση» συμπληρώνει.

Η ιστορική αναφορά του Φιντάν

«Η ελληνική πολιτική τρέφεται από την αντιτουρκική στάση», σημείωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ και αναφέρθηκε ειδικά στο πρόγραμμα SAFE ειδικά μετά τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού στο κοινοβούλιο όπου τόνισε ότι θα επιτρέψουν στην Τουρκία να συμμετέχει σε αυτό. «Αυτό είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθηθεί με προσοχή», προέτρεψε ο Φιντάν.

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στη στάση της Τουρκίας το 1980, όταν αποδέχθηκε την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, μετά την αποχώρησή της το 1974. «Τότε η Τουρκία το αποδέχθηκε — θα μπορούσε να μην το είχε αποδεχθεί. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε μείνει εκτός ΝΑΤΟ μέχρι να ικανοποιήσει τους όρους μας. Όμως η Τουρκία τότε έβλεπε τη μεγάλη στρατηγική εικόνα και είπε “εντάξει”», σημείωσε και τόνισε ότι και τώρα η Τουρκία περιμένει «την ίδια ωριμότητα και από την Ελλάδα», καθώς όπως επισήμανε «υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα — η ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Συνάντηση Φιντάν - Γεραπετρίτη

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα από τα υποτιθέμενα προβλήματα που δημιουργούμε μεταξύ μας.

Καταλήγοντας, ενημέρωσε ότι τη Δευτέρα θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ και θα συζητήσει το ζήτημα με τον Έλληνα ομόλογό του.

YUNANİSTAN'IN TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN SAFE PROGAMI'NA GİRMESİNİ ENGELLEME GİRİŞİMİ



Hakan Fidan: "Yunan siyaseti, Anti-Türk durumu üzerinden besleniyor. İçeride bir hata oldu, hemen Türkiye'yi gündeme getir.



SAFE Programı'na gelince, burada tabii Yunanistan Başbakanı'nın,… pic.twitter.com/T8ml4tACIE — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) October 18, 2025

