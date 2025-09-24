Γεραπετρίτης: «Δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος με την Τουρκία»

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε σήμερα (24/09) στην αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος με την Τουρκία».

Όπως σημείωσε, «υπήρξε μία προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Είναι προφανές ότι υπήρξε αλλαγή προγράμματος, λόγω των επιγενομένων συναντήσεων που ήταν εξαιρετικά σημαντικές.

Έγινε μία προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε τον κατάλληλο διαθέσιμο χρόνο, αλλά αυτό πιθανότατα δεν ευδοκιμεί. Δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος, το αντίθετο. Αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε με την Τουρκία, είναι να υπάρξει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίσει την αξία της επικοινωνίας, ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να γίνει συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών», μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σε ερώτηση για τη σχέση με την Αίγυπτο, μετά τη συνάντηση με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι «με την Αίγυπτο έχουμε μία στρατηγική συνεργασία, η οποία είναι πολύ βαθιά και αναπτύσσεται στο χρόνο. Είναι πολλά τα ζητήματα. Τόσο τα διμερή, όσο και τα περιφερειακά. Για εμάς, η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός εταίρος και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρούμε κοινές συμμαχίες, κοινές πολιτικές για να μπορέσουμε να αναπτύσσουμε».

Ιδιαίτερα για το ζήτημα της Μονής Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά, είπε ότι «μετά την εκκλησιαστική εξομάλυνση που υπήρξε στην εσωτερική διοίκηση της Μονής συνεχίζουμε την προσπάθεια με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου, ώστε να υπάρχει μία συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την συνέχεια και τη βιωσιμότητα της Μονής, θα διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της εις το διηνεκές.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά σύνθετη και τεχνική συζήτηση είναι ένα ζήτημα το οποίο ανατρέχει αιώνες. Η προσπάθεια μας είναι το επόμενο διάστημα να βρεθεί η λειτουργική λύση, ώστε το μοναστήρι να διατηρήσει αναλλοίωτο χαρακτήρα του».

