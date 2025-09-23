Μαρινάκης για αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Δεν θα απολογηθούμε εμείς»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αποσαφήνισε το τοπίο αναφορικά με την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα (23/09) συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να αλλάξει η ημερομηνία της συνάντησης και να βρεθεί μία κοινή ώρα για αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, μιλώντας στο ONE.

Παράλληλα, απαντώντας στις επιθέσεις που έχει δεχτεί η κυβέρνηση κυρίως από τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα… μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία να το δεχθούμε και πως δεν είναι αναβολή και είναι ακύρωση.

Να μην αρνηθώ ότι μπορεί να υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μία κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια –άλλο αναβολή, άλλο ακύρωση– πρέπει να πάρουν ένα μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά – καλά μάθουν τι συνέβη;».

«Έστω ότι η Τουρκία –υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ– ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Είναι κάτι που πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση;

Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν; Από τη μία μάς λένε ότι συνομιλούμε με πειρατή, εμείς λέμε: “Συνομιλούμε και κερδίζουμε”. Ρητορικά θα ρωτήσω: Θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει χέρα στο Ιόνιο;», σχολίασε επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

