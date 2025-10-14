Γεραπετρίτης: Υποδέχθηκε την Παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών

Σε μια ημέρα που όπως όλοι ομολογούν η διπλωματία φαίνεται να ξανακερδίζει έδαφος στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υποδέχθηκε στην Αθήνα την Παλαιστίνια ομόλογό του Varsen Aghabekian Shahin, εκφράζοντας «συγκρατημένη αισιοδοξία» μετά τη σύνοδο του Σαρμ Ελ Σέιχ και την ιστορική συμφωνία για τη Γάζα.

Ο Έλληνας υπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία που επετεύχθη «απτή απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας», υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη πλήρους εφαρμογής του σχεδίου ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τη σημασία συμμετοχής της Παλαιστινιακής Αρχής σε όλα τα στάδια υλοποίησης.

Τόνισε ότι η Ελλάδα, με σταθερούς δεσμούς στον αραβικό κόσμο, θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη σταθεροποίηση και ανοικοδόμηση της Γάζας, συνδυάζοντας ανθρωπιστική βοήθεια, ενίσχυση θεσμών και κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη της περιοχής.

Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια Υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων, Varsen Aghabekian Shahin. pic.twitter.com/NuXcjpbXJg — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 14, 2025

Οι δηλώσεις Γεραπετρίτη

Καλωσορίζοντας στο υπουργείο Εξωτερικών την Παλαιστίνια υπουργό, ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «η χαρά σήμερα είναι μεγαλύτερη δεδομένου ότι η ιστορική αυτή συγκυρία που βιώνουμε μας επιτρέπει για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια να είμαστε - συγκρατημένα - αισιόδοξοι».

Και συνέχισε: «Βρισκόμαστε μόλις μία ημέρα μετά τη «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Sharm El-Sheikh» και την ιστορική Συμφωνία Ειρήνης για τη Γάζα. Η ίδια η Συμφωνία είναι η απτή απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας. Είναι κρίσιμη η εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ».

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «η επίτευξη εκεχειρίας για να σταματήσει η αιματοχυσία, η απελευθέρωση των ομήρων και η μαζική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελούν ένα καθοριστικό πρώτο βήμα για μια συνολική διευθέτηση, την έναρξη της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη Λύση των Δύο Κρατών, βάσει των σχετικών Ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως της μόνης οδού εμπέδωσης της ειρήνης στην περιοχή».

Ανάγκη να εφαρμοσθεί πλήρως το σχέδιο

Ο υπουργός Εξωτερικών με ιδιαίτερη έμφαση υπογράμμισε ότι «είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί το Σχέδιο πλήρως».

Για συνεχίσει λέγοντας πως «οι ημέρες που διανύουμε είναι ιστορικές. Σίγησαν τα όπλα στη Γάζα, αλλά ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις διαρκείς προκλήσεις και τους κινδύνους ανάφλεξης που ελλοχεύουν στη Δυτική Όχθη. Και θα πρέπει πάντοτε το βλέμμα μας να είναι στην ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης, που θα εδραιώσει τη βιώσιμη ειρήνη και ευημερία στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, απαιτείται πλήρης συμμετοχή των Παλαιστινίων και της Παλαιστινιακής Αρχής σε όλες τις πτυχές της εφαρμογής του Σχεδίου Ειρήνης για τη Γάζα, στην ασφάλεια, στην ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανασυγκρότηση της περιοχής».

Όσον αφορά στα της χώρας μας, ο υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι «η Ελλάδα, με παραδοσιακά ισχυρούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο, έχει σταθεί δίπλα στην Παλαιστινιακή Αρχή και στον παλαιστινιακό λαό». Και θύμησε ότι «έχουμε συστηματικά υποστηρίξει την οικονομική ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε υπέρμαχοι της αναμόρφωσης και μεταρρύθμισης των παλαιστινιακών θεσμών».

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη «η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ουσιαστική ενδυνάμωση των θεσμών είναι αναγκαία συνθήκη για την εφαρμογή του Σχεδίου Ειρήνης και την προώθηση της πολιτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα ήταν χθες παρούσα στη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Sharm El-Sheikh, παρουσία του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Mahmoud Abbas. Είχα την ιδιαίτερη τιμή να συνοδεύσω τον Πρωθυπουργό και να βιώσω από πρώτο χέρι την αγωνία, αλλά και την ελπίδα του παλαιστινιακού λαού».

Όπως υποστήριξε η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει έναν ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην εφαρμογή του Σχεδίου Ειρήνης, πάντοτε με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Πρώτον, με τη μαζική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού. Η Ελλάδα έχει ήδη παράσχει πολλαπλώς ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό και συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες. Η επίτευξη εκεχειρίας μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ περισσότερα στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, σε συνεργασία με τους εταίρους μας.

Δεύτερον, η σταθεροποίηση της Γάζας είναι κλειδί για να εμπεδωθούν οι συνθήκες ασφαλείας και να διασφαλιστεί το ταχύτερο δυνατόν η επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα. Η χώρα μας, εταίρος και φίλος με όλα τα κράτη της περιοχής, αποτελεί ένα συνεπή και έντιμο συνομιλητή. Η συμβολή μας θα είναι κρίσιμη και σημαντική.

Τρίτον, ως προς την ανοικοδόμηση, προτιθέμεθα να κινητοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας. Στόχος μας είναι μέσω της ανάπτυξης να βελτιωθεί ουσιαστικά η ζωή των Παλαιστινίων στην περιοχή.

Είναι μια χαρμόσυνη ημέρα

Αγαπητή κα Υπουργέ, στις 3 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε στη Ραμάλα και εκεί δεν είχαμε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Σήμερα, αντιθέτως, είναι μια χαρμόσυνη μέρα για τη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει, σας διαβεβαιώ, από κάθε θέση, ως μέλος της ΕΕ, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και διμερώς, να υποστηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία που προάγει τη διαρκή και βιώσιμη λύση του Μεσανατολικού και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Με την εκκίνηση της πρώτης φάσης της πολιτικής λύσης, η Ελλάδα είναι ήδη ένα βήμα πιο κοντά στη διακηρυγμένη θέση της για την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης.

«Αγαπητή κα Υπουργέ, με αυτές τις σκέψεις καλωσορίζω εσάς και την αντιπροσωπεία σας στην Αθήνα, ευχόμενος κάθε φορά να βρισκόμαστε σε διαρκώς βελτιωμένες συνθήκες για τον παλαιστινιακό λαό» κατέληξε ο υπουργός.

