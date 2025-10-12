Αναβάλλεται η συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών

Η προγραμματισμένη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Γερμανό ομόλογό του, Johann Wadephul, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, αναβάλλεται.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται στη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη, που θα λάβει χώρα στο Sharm-El-Sheikh της Αιγύπτου.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτή τη διεθνή συγκέντρωση, η οποία εστιάζει στην προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και της διπλωματίας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Η παρουσία της Ελλάδας στη Σύνοδο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της χώρας σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και συνεργασίας.