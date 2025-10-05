Προκαλεί ο Φιντάν για Ανατολική Μεσόγειο: Εάν δεν δουλέψει η διπλωματία παραπέμπεις στο στρατό

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι έξι με επτά ώρες μετά τη συνομιλία αυτή, η Χαμάς απάντησε θετικά στο σχέδιο του Τραμπ με μια ανακοίνωση

ΚΟΣΜΟΣ
Με νέους εμπρηστικούς τόνους αυτή τη φορά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι υπάρχουν συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο που προσπαθούν να περικυκλώσουν την Τουρκία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Τουρκία βλέπει αυτές τις προσπάθειες και αναπτύσσει διπλωματικά μέσα για να τις αντιμετωπίσει, ενώ αν δεν μπορέσει να αναπτύξει διπλωματικά μέσα, ανέφερε, τότε το θέμα παραπέμπεται στον στρατό και στα όργανα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο τουρκικό κρατικό δίκτυο TRT, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε: «Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου (ως υπουργός Εξωτερικών), είπα στους συνεργάτες μου ότι υπάρχουν τομείς που πρέπει να προωθηθούν μέσω της διπλωματίας. Δηλαδή, το ζήτημα της Παλαιστίνης, η δημιουργία ενός πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, η επίλυση των συγκρούσεων, η εξεύρεση νέων αγορών, η εξεύρεση νέων πηγών ενέργειας, και δεκάδες άλλα θέματα. Ένα από τα πιο σημαντικά από αυτά είναι οι ορατές και αόρατες περιοχές από τις οποίες περικυκλώνεται την Τουρκία. Οι ορατές περιοχές περικύκλωσης είναι περιοχές συμμαχιών που έχουν δημιουργηθεί εις βάρος της Τουρκίας.

Υπάρχουν περιοχές συμμαχιών που γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τις βλέπουμε και αναπτύσσουμε διπλωματικά μέτρα για αυτές. Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας, και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να λάβετε εκ των προτέρων τα διπλωματικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι υπάρχει η σχέση μεταξύ των προέδρων της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ, η οποία βρήκε πεδίο εφαρμογής στο Παλαιστινιακό και συγκεκριμένα στην εκεχειρία με τη Χαμάς. «Χθες, όπως γνωρίζετε, ο κ. Τραμπ ζήτησε να καλέσει τον πρόεδρο μας και τον κάλεσε. Επικαλούμενος τη φιλία τους, δήλωσε βέβαιος ότι ο πρόεδρος μας έχει ήδη προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια, αλλά τον παρακάλεσε να δείξει και πάλι το ενδιαφέρον του για το θέμα αυτό, από τη δική του πλευρά».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι έξι με επτά ώρες μετά τη συνομιλία αυτή, η Χαμάς απάντησε θετικά στο σχέδιο του Τραμπ με μια ανακοίνωση. «Τώρα, αν οι δύο ηγέτες βλέπουν ότι η συνεργασία τους είναι πραγματικά χρήσιμη τόσο για την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών, όσο και για την προώθηση των συμφερόντων των δύο χωρών, αλλά και για την επίλυση των περιφερειακών προβλημάτων, τότε αυτή είναι μια πραγματικά αποδοτική σχέση. Πιστεύω ότι αυτή η σχέση μπορεί να οδηγήσει σε πολύ πιο επωφελή αποτελέσματα» τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

