Προκλητικός Φιντάν για Ανατολική Μεσόγειο: Εάν δεν δουλέψει η διπλωματία παραπέμπεις στο στρατό

Ο Φιντάν επισήμανε ότι η Τουρκία διαθέτει μηχανισμούς τόσο διπλωματικούς όσο και στρατιωτικούς για να απαντήσει στις προκλήσεις της περιοχής

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, προχώρησε σε νέες δηλώσεις για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν συμμαχίες που προσπαθούν να περικυκλώσουν τη χώρα του. Μιλώντας στο κρατικό δίκτυο TRT, τόνισε πως η Άγκυρα «βλέπει αυτές τις προσπάθειες» και αναπτύσσει διπλωματικά μέσα για να τις αντιμετωπίσει.

Ο Φιντάν επισήμανε ότι η Τουρκία διαθέτει μηχανισμούς τόσο διπλωματικούς όσο και στρατιωτικούς για να απαντήσει στις προκλήσεις της περιοχής. «Αν δεν μπορέσουμε να αναπτύξουμε επαρκή διπλωματικά μέσα, τότε το θέμα παραπέμπεται στον στρατό και στα όργανα ασφαλείας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη στρατηγική του ως υπουργού Εξωτερικών, σημείωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η προώθηση θεμάτων μέσω της διπλωματίας, όπως η επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος, η διαμόρφωση περιφερειακού πλαισίου ασφάλειας, η διεύρυνση των αγορών και η αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας. «Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα είναι οι ορατές και αόρατες περιοχές περικύκλωσης της Τουρκίας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «στη Μεσόγειο και στην ανατολική Μεσόγειο επιχειρούνται συμμαχίες εις βάρος μας».

