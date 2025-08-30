Ενα βήμα πίσω στον ελληνοτουρκικό διάλογο -Τι θα γίνει με τις «εκκρεμότητες»

Οι δηλώσεις του υπουργού εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν αιφνιδίασαν εν μέρει την ελληνική κυβέρνηση, καθώς όλες αυτές τις ημέρες υπήρχε ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας, για το αν και πότε θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Oσο και αν εξ ορισμού η Ελλάδα κρατά πάντα μικρό καλάθι σε ότι έχει να κάνει με την Τουρκία, το ύφος, το περιεχόμενο αλλά και η έκταση των δηλώσεων του Φιντάν ξέφυγε από τα όρια του διπλωματικού πολιτισμού.

Ειδικότερα, ο Φιντάν ανέφερε ότι τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία λειτουργούν ως «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, «καθώς τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα όταν έχουν κάποιο πρόβλημα», ενώ την ίδια στιγμή τους κατηγόρησε ότι «ασκούν φθηνή πολιτική», καλλιεργώντας «το αντιτουρκικό αίσθημα» στον ελληνικό λαό, κάτι που «ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος» για την Ελλάδα.

«Ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε πολεμική μαζί τους, δεν διστάζουμε να τους απαντήσουμε. Σε κάθε ζήτημα», σημείωσε ο Τούρκος διπλωμάτης.

Στη συνέχεια, ο Φιντάν σημείωσε ότι «τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό».

Ήταν από τις ελάχιστες φορές που Γεραπετρίτης και Δένδιας συντονίστηκαν και εξέδωσαν διαδοχικά δηλώσεις καταδικάζοντας τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας. Μάλιστα σε μια ισχυρού συμβολισμού κίνηση, ο Έλληνας υπουργός Αμυνας επέλεξε να κάνει τη δήλωση από την Κοπεγχάγη όπου συνεδρίαζαν οι Υπουργοί Αμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαικής Ενωσης.

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν». «Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα υπάρχει και η εκκρεμότητα πώς θα διεξαχθεί το επόμενο κοινό υπουργικό συμβουλίο το οποίο έχει πάει στις καλένδες αφού ακόμη οι δύο πλευρές δεν έχει συμφωνήσει σε ημερομηνία για τη διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Η απόφαση επίσης της Τουρκίας να έρθει σε πλήρηρήξη και με το Ισραήλ ίσως πρέπει να ενταθεί στη συνολική στάση της Τουρκίας απέναντι στις γειτονικές της χώρες. Και εδώ ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανακοίνωσε ότι η Άγκυρα διακόπτει κάθε μορφή εμπορίου με το Ισραήλ, απαγορεύει στα τουρκικά πλοία να προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια και κλείνει τον εναέριο χώρο της σε ισραηλινά αεροσκάφη.

Χαρακτήρισε το Ισραήλ «κράτος – τρομοκράτη» και το κατηγόρησε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. «Τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα έχουν καταγραφεί ως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ανθρώπινη ιστορία».

Η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν επιλέγει να ανοίξει μέτωπα και να διαιωνίσει τις εκκρεμότητες, χωρίς όμως να υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική.

