Ενα βήμα πίσω στον ελληνοτουρκικό διάλογο -Τι θα γίνει με τις «εκκρεμότητες»

Το ύφος, το περιεχόμενο αλλά και η έκταση των δηλώσεων του Φιντάν ξέφυγε από τα όρια του διπλωματικού πολιτισμού

Αλεξία Τασούλη

Ενα βήμα πίσω στον ελληνοτουρκικό διάλογο -Τι θα γίνει με τις «εκκρεμότητες»
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι δηλώσεις του υπουργού εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν αιφνιδίασαν εν μέρει την ελληνική κυβέρνηση, καθώς όλες αυτές τις ημέρες υπήρχε ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας, για το αν και πότε θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Oσο και αν εξ ορισμού η Ελλάδα κρατά πάντα μικρό καλάθι σε ότι έχει να κάνει με την Τουρκία, το ύφος, το περιεχόμενο αλλά και η έκταση των δηλώσεων του Φιντάν ξέφυγε από τα όρια του διπλωματικού πολιτισμού.

Ειδικότερα, ο Φιντάν ανέφερε ότι τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία λειτουργούν ως «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, «καθώς τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα όταν έχουν κάποιο πρόβλημα», ενώ την ίδια στιγμή τους κατηγόρησε ότι «ασκούν φθηνή πολιτική», καλλιεργώντας «το αντιτουρκικό αίσθημα» στον ελληνικό λαό, κάτι που «ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος» για την Ελλάδα.

«Ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε πολεμική μαζί τους, δεν διστάζουμε να τους απαντήσουμε. Σε κάθε ζήτημα», σημείωσε ο Τούρκος διπλωμάτης.

Στη συνέχεια, ο Φιντάν σημείωσε ότι «τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό».

Ήταν από τις ελάχιστες φορές που Γεραπετρίτης και Δένδιας συντονίστηκαν και εξέδωσαν διαδοχικά δηλώσεις καταδικάζοντας τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας. Μάλιστα σε μια ισχυρού συμβολισμού κίνηση, ο Έλληνας υπουργός Αμυνας επέλεξε να κάνει τη δήλωση από την Κοπεγχάγη όπου συνεδρίαζαν οι Υπουργοί Αμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαικής Ενωσης.

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν». «Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα υπάρχει και η εκκρεμότητα πώς θα διεξαχθεί το επόμενο κοινό υπουργικό συμβουλίο το οποίο έχει πάει στις καλένδες αφού ακόμη οι δύο πλευρές δεν έχει συμφωνήσει σε ημερομηνία για τη διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Η απόφαση επίσης της Τουρκίας να έρθει σε πλήρηρήξη και με το Ισραήλ ίσως πρέπει να ενταθεί στη συνολική στάση της Τουρκίας απέναντι στις γειτονικές της χώρες. Και εδώ ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανακοίνωσε ότι η Άγκυρα διακόπτει κάθε μορφή εμπορίου με το Ισραήλ, απαγορεύει στα τουρκικά πλοία να προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια και κλείνει τον εναέριο χώρο της σε ισραηλινά αεροσκάφη.

Χαρακτήρισε το Ισραήλ «κράτος – τρομοκράτη» και το κατηγόρησε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. «Τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα έχουν καταγραφεί ως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ανθρώπινη ιστορία».

Η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν επιλέγει να ανοίξει μέτωπα και να διαιωνίσει τις εκκρεμότητες, χωρίς όμως να υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Επέστρεψαν τα τεφτέρια σε οπωροπωλεία και κρεοπωλεία της γειτονιάς

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί διέσωσαν 85χρονο που έπεσε στο Θερμαϊκό

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες αφυδατωμένοι γύπες διασώθηκαν στην Κρήτη - Θύματα του θερμού και άνυδρου καλοκαιριού

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Το F-35 που έπεσε στην Αλάσκα προοριζόταν για την Τουρκία

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης στο newsbomb.gr: «Ανάσα στην οικονομία και την κοινωνία μπορεί να δώσει μόνον η πολιτική αλλαγή»

06:30ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Ενα βήμα πίσω στον ελληνοτουρκικό διάλογο -Τι θα γίνει με τις «εκκρεμότητες»

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κακοκαιρία - εξπρές» από σήμερα το απόγευμα - Πού χτυπάει

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη:«Ήταν σαν να ήθελε να τους σκοτώσει» - Οι δύο νέοι έμειναν αβοήθητοι κι εγκλωβισμένοι επί μιάμιση ώρα - Δεν κάλεσε την αστυνομία

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκολιβυκός «στρατός» στην Ανατολική Μεσόγειο: Τι αποφασίστηκε στις μυστικές συνομιλίες Χαφτάρ - Καλίν

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα :Μειώσεις τιμών τον Σεπτέμβριο και πρεμιέρα για τα κόκκινα τιμολόγια

06:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές αυτή τη χρονιά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου

05:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση στο Ντνιπροπετρόφσκ

04:57ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή

04:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει την 1η Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα

03:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναμένεται να ανακαλέσουν βίζες Παλαιστινίων αξιωματούχων πριν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειας αυτών που σκοτώθηκαν στη Ρωσί

02:49ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα και Πεκίνo τάσσονται κατά των δασμών Τραμπ - Η συνέντευξη Πούτιν στο κινέζικο πρακτορείο

02:32ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν επιζητεί πόλεμο - Κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ ότι θέλουν να το καταστρέψουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:20ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη:«Ήταν σαν να ήθελε να τους σκοτώσει» - Οι δύο νέοι έμειναν αβοήθητοι κι εγκλωβισμένοι επί μιάμιση ώρα - Δεν κάλεσε την αστυνομία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κακοκαιρία - εξπρές» από σήμερα το απόγευμα - Πού χτυπάει

17:50ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα δυσάρεστα ευρήματα για όσους νόσησαν - Πώς επηρεάζονται στο μέλλον

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε ταβέρνα στη Νάξο: Διώχθηκαν Εβραίοι τουρίστες - «Σαν να είχαμε τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος»

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκολιβυκός «στρατός» στην Ανατολική Μεσόγειο: Τι αποφασίστηκε στις μυστικές συνομιλίες Χαφτάρ - Καλίν

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

04:57ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Γνωστή ΤikΤoker και η οικογένειά της βρέθηκαν δολοφονημένοι σε φορτηγάκι

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρη γιαγιά και τη σκότωσε - Τραυματίας η 8χρονη εγγονή

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Η κινηματογραφική σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του «Έντικ» - Βίντεο

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Το F-35 που έπεσε στην Αλάσκα προοριζόταν για την Τουρκία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες αφυδατωμένοι γύπες διασώθηκαν στην Κρήτη - Θύματα του θερμού και άνυδρου καλοκαιριού

06:30ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Ενα βήμα πίσω στον ελληνοτουρκικό διάλογο -Τι θα γίνει με τις «εκκρεμότητες»

20:02ΥΓΕΙΑ

Ούτε το κρέας ούτε τα τηγανητά: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τροφή για την καρδιά - Χρειάζεται 600 ημέρες για να αποβληθεί από το σώμα

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: 67χρονος σκοτώθηκε από επιδρομή πιθήκων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ