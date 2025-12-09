Η Λιθουανία κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» λόγω των ύποπτων μπαλονιών από τη Λευκορωσία

Η Λιθουανία κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο» εξαιτίας ύποπτων στον εναέριο χώρο της χώρας που εισήλθαν από τη γειτονική Λευκορωσία. Η Λιθουανή πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιενέ καταδίκασε τις εισβολές και τις χαρακτήρισε ως «υβριδική επίθεση» από τη Λευκορωσία, η οποία θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και την πολιτική αεροπορία.

Μόνο φέτος, σύμφωνα με αξιωματούχους, περίπου 600 μπαλόνια που συνδέονται με λαθρεμπόριο και σχεδόν 200 drones έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, με αποτέλεσμα το επαναλαμβανόμενο κλείσιμο του αεροδρομίου του Βίλνιους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από τις εισβολές, ισχυριζόμενος ότι το ζήτημα έχει «πολιτικοποιηθεί» από τη Λιθουανία, η οποία είναι μέλος τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ.

«Είναι σαφές ότι αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται όχι μόνο λόγω των προβλημάτων στην πολιτική αεροπορία, αλλά και λόγω των ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια και την ανάγκη για στενότερο συντονισμό μεταξύ των θεσμών», τόνισε ο Λιθουανός υπουργός Εσωτερικών, Βλάντισλαβ Κοντρατόβιτς, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. «Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρέχει αυξημένη επιχειρησιακή ελευθερία στον στρατό, επιτρέποντάς του να ενεργεί σε συντονισμό με την αστυνομία ή ανεξάρτητα», πρόσθεσε ο Κοντρατόβιτς, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Λευκορωσία στενός σύμμαχος της Ρωσίας

Πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν αντιμετωπίσει απειλές από τη Ρωσία, τις οποίες η ΕΕ έχει καταδικάσει ως μια «υβριδική εκστρατεία» που περιλαμβάνει σαμποτάζ, διαταραχή κρίσιμων υποδομών και, πιο πρόσφατα, πτήσεις με drones κοντά σε ευαίσθητες περιοχές.

Τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, Ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, δήλωσε ότι η δυτική στρατιωτική συμμαχία εξετάζει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει μια πιο «επιθετική» ή «προληπτική» στάση απέναντι στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας.

Ο Λουκασένκο δήλωσε την Τρίτη στη λευκορωσική τηλεόραση ότι οι κατηγορίες των Λιθουανών εναντίον της Λευκορωσίας είναι μη ρεαλιστικές: «Ακόμα και αν τα μπαλόνια πέταξαν μέχρι εκεί, ακόμα και αν το έκαναν, έχω μιλήσει με πιλότους και λένε ότι δεν αποτελούν πρόβλημα».

«Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί», πρόσθεσε. «Θέλουν να μας πολεμήσουν; Δεν θέλουμε πόλεμο. Είμαι πεπεισμένος ότι ούτε ο λιθουανικός λαός θέλει πόλεμο. Ούτε οι Πολωνοί, ούτε οι Λετονοί ούτε και οι Εσθονοί».

