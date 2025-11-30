Λιθουανία: Ξανά ύποπτα μπαλόνια στο Βίλνιους, έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία ανακοίνωσε σήμερα (30/11) ότι ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του εξαιτίας ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο, το τελευταίο περιστατικό σειράς διαταραχών πτήσεων στη χώρα της Βαλτικής.

Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει επανειλημμένα «βυθιστεί» στο χάος τους τελευταίους μήνες λόγω της θέασης και της διείσδυσης μη επανδρωμένων οχημάτων στον εναέριο χώρο της, μεταξύ άλλων της Κοπεγχάγης και των Βρυξελλών, ενώ το αεροδρόμιο του Βίλνιους έχει κλείσει τουλάχιστον δέκα φορές από τις αρχές Οκτωβρίου.

Η βαλτική χώρα αναφέρει ότι το πρόβλημα προκαλείται από μετεωρολογικά μπαλόνια που χρησιμοποιούν συνήθως λαθρέμποροι τσιγάρων και κατηγορεί τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεκσάντρ Λουκασένκο, ότι επιτρέπει την πρακτική αυτή αποκαλώντας τη μία μορφή «υβριδικής επίθεσης».

Η Λιθουανία έκλεισε τον Οκτώβριο και τα δύο σημεία διέλευσης στα σύνορα με τη Λευκορωσία, αντιδρώντας στη διείσδυση των μπαλονιών, αλλά άνοιξε ξανά τα σημεία διέλευσης την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία φάνηκαν να έχουν σταματήσει.

Ο Λουκασένκο χαρακτήρισε το κλείσιμο των συνόρων ως «τρελή απάτη», κατηγορώντας τη Δύση ότι διεξαγάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή διχασμού με συρματοπλέγματα.