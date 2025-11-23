Λιθουανία: Ύποπτα μπαλόνια στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Νέος συναγερμός για ύποπτα μπαλόνια που εντοπίστηκαν στον ουρανό σήμανε στις αρχές της Λιθουανίας την Κυριακή.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο Reuters, τα ύποπτα μπαλόνια εντοπίστηκαν στον ουρανό του Βίλνιους, κοντά στις αεροπορικές εγκαταστάσεις, με συνέπεια να κλείσει το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας.