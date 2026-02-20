Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Φεβρουαρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Επιστροφές αναδρομικών σε 950.000 συνταξιούχους
Ελεύθερος Τύπος: Πόσο κοστίζει η ανακαίνιση κατοικίας
Η Καθημερινή: Παράτυποι μετανάστες από Ελλάδα σε δομές στην Αφρική
Τα Νέα: Μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους
