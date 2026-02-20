Η νέα τρέλα του TikTok: Γονείς ταΐζουν βούτυρο τα μωρά τους - Και οι ειδικοί δεν διαφωνούν με αυτό

Στο TikTok έχει εμφανιστεί μια νέα τάση ανάμεσα στους γονείς: το τάισμα μωρών με βούτυρο. Σε ένα βίντεο, μια γυναίκα δίνει στη 9 μηνών κόρη της ένα μπαστούνι από βιολογικό, αγελαδινό βούτυρο σε ασημένιο δίσκο.

Σε άλλο, μια μητέρα λέει ότι δίνει πατάκια βούτυρο στο παιδί της από «απόλυτη απελπισία», προκειμένου να κρατήσει το «πάντα πεινασμένο» νήπιό της πιο χορτασμένο μετά τα γεύματα.

Στα βίντεο αυτά, τα μωρά τρώνε χαρούμενα το βούτυρό τους και οι γονείς υποστηρίζουν ότι αυτό προσφέρει οφέλη όπως καλύτερο ύπνο, υγιή ανάπτυξη και μεγαλύτερη αίσθηση κορεσμού. Κάποιοι μάλιστα αναμειγνύουν το βούτυρο στο γάλα του μωρού πριν τον ύπνο. Υπάρχουν ακόμη και αναρτήσεις που υποστηρίζουν ότι μπορείτε να δώσετε στο παιδί απεριόριστες ποσότητες βούτυρου — αγελαδινού και άλατου — μέχρι τα δύο του χρόνια.

Η αντίδραση άλλων χρηστών είναι συχνά σοκαρισμένη, καθώς η επιστημονική κοινότητα συνδέει την υψηλή κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών με καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου για τους ενήλικες.

Τι λένε οι ειδικοί

Οι διατροφολόγοι και παιδίατροι εξηγούν ότι η ένσταση δεν αφορά απόλυτα τους γονείς: τα μωρά έχουν υψηλές ενεργειακές ανάγκες και τα κορεσμένα λιπαρά διαφέρουν σε κατευθυντήριες γραμμές από αυτές των ενηλίκων.

Όπως επισημαίνει η Amy Reed, διαιτολόγος-διατροφολόγος στο Σινσινάτι και εκπρόσωπος της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας, το λίπος αποτελεί περίπου το 50% των θερμίδων στο μητρικό γάλα και τα βρεφικά γάλατα φόρμουλας, κρίσιμο για την ανάπτυξη και την ενέργεια των μωρών.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συχνή κατανάλωση ολόκληρου μπαστουνιού βούτυρο δεν αποτελεί ισορροπημένο γεύμα. Η παιδίατρος Molly O’Shea από το Bloomfield του Michigan τονίζει ότι «το να δίνεις στο μωρό ένα ολόκληρο μπαστούνι βούτυρο δεν ισορροπεί με τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται».

Η Amy Reed προσθέτει ότι, πιθανότατα, οι γονείς δίνουν μπαστούνια επειδή είναι πιο εύκολο να τα κρατήσει το μωρό και όχι επειδή τρώνε πραγματικά ολόκληρο το μπαστούνι.

Το λίπος στα μωρά και τα όρια κατανάλωσης

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν υπάρχει αυστηρό όριο στα κορεσμένα λιπαρά για μωρά ηλικίας 6 μηνών έως 2 ετών, καθώς η ανάπτυξη του εγκεφάλου και η φυσιολογική ανάπτυξη απαιτούν υψηλή ενεργειακή πρόσληψη. Ωστόσο, μετά τα δύο χρόνια, οι οδηγίες αλλάζουν: η μείωση των κορεσμένων λιπαρών είναι σημαντική για την πρόληψη χρόνιων ασθενειών.

Η Reed τονίζει ότι η απουσία ορίου δεν σημαίνει ότι τα μωρά μπορούν να τρώνε βούτυρο απεριόριστα. Οι ειδικοί θεωρούν ασφαλές να δίνετε ένα ή δύο κουταλιές βούτυρο ημερησίως, αλλά η έμφαση πρέπει να δίνεται στη διατροφή με ποικιλία τροφών. Η διατροφή αυτή διδάσκει στα παιδιά να αναγνωρίζουν γεύσεις και να αποκτούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

«Θα θέλατε το 7χρονο παιδί σας να τρώει κομμάτια βούτυρο;» αναρωτιέται η Reed. Η πρόωρη συστηματική κατανάλωση μπορεί να δημιουργήσει συνήθεια που θα χρειαστεί δύσκολα να σπάσει.

Ποικιλία και ισορροπία στη διατροφή

Το βούτυρο έχει μικρή συνεισφορά σε βιταμίνες Α και D και σχεδόν καθόλου πρωτεΐνη. Η Amy Reed προτείνει να χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα: μισό έως ένα κουταλάκι του γλυκού λιωμένο σε πουρέ ή λαχανικά, ή σε φαγητά, ενώ άλλες καλές πηγές λίπους για μωρά είναι αβοκάντο, χούμους και ψάρι. Η χρήση βούτυρου για να κρατήσει το παιδί χορτάτο μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα, αν το αποτρέπει από άλλα θρεπτικά φαγητά.

Πολλοί γονείς προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν βούτυρο για να κάνουν τα μωρά τους να κοιμηθούν καλύτερα. Η O’Shea λέει ότι κατανοεί την απελπισία των γονέων, αλλά τονίζει ότι οι νυχτερινές ξυπνήματα είναι φυσιολογικά και εξαρτώνται από ηλικία, βάρος και ημερήσια πρόσληψη θερμίδων. Αν το παιδί ξυπνά συχνά, μπορεί να χρειάζεται περισσότερο φαγητό μέσα στη μέρα και όχι απαραίτητα βούτυρο ως βραδινό σνακ.

Εναλλακτικά, ένα μικρό σνακ όπως γιαούρτι ή αλειμμένο ψωμί με ξηροκάρπια μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικό για τον ύπνο. Ο Dr. Tommy Martin, παιδίατρος και γιατρός εσωτερικής ιατρικής, προειδοποιεί ότι ο ύπνος του βρέφους πρέπει να καθορίζεται από την ανάπτυξη του εγκεφάλου και όχι από «food hacks» που απλώς τα κάνουν να αποκοιμηθούν.

Η O’Shea καλεί τους γονείς να συζητούν με τον παιδίατρό τους πριν εφαρμόσουν τέτοιες τάσεις. Είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η ασφάλεια, η θρεπτική αξία και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, ώστε οι γονείς να παίρνουν σωστές αποφάσεις για την οικογένειά τους.