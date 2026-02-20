Ταϊλάνδη: Μυστηριώδης «βουτιά θανάτου» για τον ιδρυτή διαδικτυακού γίγαντα μόδας από τον 17ο όροφο

Νεκρός μετά από μυστηριώδη πτώση στο κενό βρέθηκε ο συνιδρυτής του διαδικτυακού λιανοπωλητή μόδας Asos, Κουέντιν Γκρίφιθς, 58 ετών, στην Ταϊλάνδη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έπεσε από τον 17ο όροφο της πολυκατοικίας του στην Πατάγια.

Παρά το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκαν από την αστυνομία σημάδια αναστάτωσης στο διαμέρισμα, ωστόσο όλα τα σενάρια ερευνώνται, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου του δεν θα προσδιοριστεί πριν ολοκληρωθεί η πλήρης μεταθανάτια εξέταση, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

PUSH, FALL OR JUMP? ASOS OWNER DIED



Quentin Griffiths, a 58-year-old British entrepreneur and co-founder of the online fashion powerhouse ASOS, tragically passed away after falling from the balcony of his 17th-floor condominium in the Pratumnak area of Pattaya, Thailand.



His… pic.twitter.com/XQ9s3AiuPp — Personal Thailand (@PersonalThai) February 20, 2026

Η τραγωδία έρχεται εν μέσω μιας υποτιθέμενης συνεχιζόμενης διαμάχης με την Ταϊλανδή πρώην σύζυγό του, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε 500.000 λίρες από μια εταιρεία που λειτουργούσαν μαζί.

Πέρυσι, ο Γκρίφιθς φέρεται να συνελήφθη και να ανακρίθηκε αφού η πρώην σύζυγός του ισχυρίστηκε ότι είχε πλαστογραφήσει έγγραφα για να πουλήσει γη και μετοχές της επιχείρησης εν αγνοία της.

Ο Γκρίφιθς αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και αφέθηκε ελεύθερος μετά από ανάκριση.

Η έρευνα συνεχιζόταν τη στιγμή του θανάτου του, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Γκρίφιθς βοήθησε στην έναρξη της Asos το 2000 μαζί με τον Νικ Ρόμπερτσον και τον Άντριου Ρίγκαν και παρέμεινε εκεί μέχρι το 2005.

Η εταιρεία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο λιανοπωλητή 3 δισεκατομμυρίων λιρών, με την πριγκίπισσα της Ουαλίας και τη Μισέλ Ομπάμα μεταξύ εκείνων που έχουν φορέσει τα δικά της σχέδια.

Ο Γκρίφιθς μετακόμισε στην Ταϊλάνδη το 2007, όπου χώρισε με την πρώτη σύζυγό του και μητέρα των τριών παιδιών του, και παντρεύτηκε μια Ταϊλανδή με την οποία απέκτησε έναν γιο και μια κόρη. Το ζευγάρι χώρισε πριν από αρκετά χρόνια.