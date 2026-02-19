Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης των 2 ορειβατών στον Παρνασσό

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο ορειβατών στον Παρνασσό, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν στη θέση «Γεροντόβραχος», προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 45 ετών, έχασαν τον προσανατολισμό τους κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί. Αρχικά θεωρήθηκαν αγνοούμενοι, ωστόσο κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενημερώνοντας ότι βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση και δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης:

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της 7ης ΕΜΑΚ και εθελοντές της Αραχωβας οι οποίοι κινήθηκαν με προσοχή λόγω του δύσβατου εδάφους και των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, οι διασώστες προσέγγισαν το σημείο και προχώρησαν στη μεταφορά των δύο ανδρών σε ασφαλές σημείο.

Καθοριστική ήταν από την πρώτη στιγμή και η συμβολή των εθελοντών της Αράχωβας, Νίκου και Γιάννη Στεφανόπουλου, οι οποίοι συνέδραμαν ενεργά στην επιχείρηση εντοπισμού, υποστηρίζοντας τις δυνάμεις διάσωσης στο πεδίο.

Η άμεση αντίδραση των αρχών, της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής, αλλά και των εθελοντών της Αράχωβας, έδωσε τέλος στην περιπέτεια των δύο ορειβατών, διασφαλίζοντας την ασφαλή έκβαση της επιχείρησης.

