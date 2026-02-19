Παρνασσός: Αγνοούνται δύο ορειβάτες - Κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους

Μίλτος Τσεκούρας

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης για 2 ορειβάτες που αγνοούνται στον Παρνασσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι 2 ορειβάτες αποπροσανοτολίστηκαν στον Γεροντόβραχο Παρνασσού.

Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ και εθελοντικές ομάδες δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

