Παρνασσός: Αγνοούνται δύο ορειβάτες - Κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους
Οι 2 ορειβάτες αποπροσανοτολίστηκαν στον Γεροντόβραχο Παρνασσού
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης για 2 ορειβάτες που αγνοούνται στον Παρνασσό.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι 2 ορειβάτες αποπροσανοτολίστηκαν στον Γεροντόβραχο Παρνασσού.
Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ και εθελοντικές ομάδες δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
