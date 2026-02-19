Παρνασσός: Εντοπίστηκαν οι 2 ορειβάτες - Σε εξέλιξη η επιχείρηση μεταφοράς τους

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο ορειβατών στον Παρνασσό που χάθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης όταν για άγνωστη προς το παρόν αιτία αποπροσανατολίστηκαν στη θέση Γεροντόβραχος.

Πριν από λίγο, οι δύο ορειβάτες εντοπίστηκαν και πλέον γίνονται ενέργειες μεταφοράς τους σε ασφαλές σημείο.

Σημειώνεται ότι οι δύο ορειβάτες είχαν επικοινωνία με τις Αρχές, βρίσκονταν σε καλή φυσική κατάσταση και δεν αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα υγείας.

Ωστόσο, η έντονη ομίχλη και η περιορισμένη ορατότητα που επικρατούν στην περιοχή, δυσκόλεψαν τόσο τον εντοπισμό τους, όσο και την ασφαλή προσέγγισή τους.

Στην επιχείρηση λαμβάνουν μέρος δυνάμεις της 7ης ΕΜΑΚ, αλλά και δυνάμεις της πυροσβεστικής.