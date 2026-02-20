Διακοπές νερού την Παρασκευή (20/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ)
Λεωφ.Δημοκρατίας και Αλέξ.Διάκου
- ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΓΙΑΛΑ)
Ζωοδόχου Πηγής ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΑ
