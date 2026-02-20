Διακοπές νερού την Παρασκευή (20/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Παρασκευή (20/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ)
    Λεωφ.Δημοκρατίας και Αλέξ.Διάκου
  • ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΓΙΑΛΑ)
    Ζωοδόχου Πηγής ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΑ
