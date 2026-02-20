Σαν σήμερα 20 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 20 Φεβρουαρίου.
- 1822 - Ναυμαχία των Πατρών, όπου 26 Υδρέικα, 20 Σπετσιώτικα και 16 Ψαριανά πλοία υπό τον Ανδρέα Μιαούλη νικούν τον οθωμανικό στόλο.
- 1962 - Πρόγραμμα Μέρκιουρι: ο Τζον Γκλεν γίνεται ο πρώτος Αμερικανός που μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη Γη, πραγματοποιώντας τρεις περιστροφές σε 4 ώρες και 55 λεπτά.
- 1968 - Σε ερείπια μετατρέπονται όλα σχεδόν τα σπίτια στο νησί του Αγίου Ευστρατίου, ο οποίος ισοπεδώνεται από καταστρεπτικό σεισμό. Οι νεκροί φτάνουν τους 20 και οι τραυματίες τους 18, ενώ άστεγες μένουν και οι 220 οικογένειες του νησιού. Η εικόνα της ολοκληρωτικής καταστροφής συμπληρώνεται από τα 5.000 νεκρά αιγοπρόβατα και τα 400 βοοειδή, που επίσης θάβονται στα ερείπια.
- 1979 - Σεισμός στην Ινδονησία δημιουργεί ρωγμές σε ηφαιστειακό κρατήρα και απελευθερώνει δηλητηριώδη αέρια σκοτώνοντας 149 χωρικούς στην κεντρική Ιάβα.
